Полузащитник «Ростова» Кенто Хашимото рассказал о планах личных достижений на этот сезон.

«В команде все очень дружелюбные, адаптация проходит легко. Мы общаемся со всеми, я счастлив, что в «Ростове» все дружелюбные.

Сколько могу забить мячей за сезон? Десять голов ставлю своей целью», – сообщил Хашимото.