Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Хашимото: «Ставлю своей целью забить десять голов за сезон»

    Полузащитник «Ростова» Кенто Хашимото рассказал о планах личных достижений на этот сезон.

    «В команде все очень дружелюбные, адаптация проходит легко. Мы общаемся со всеми, я счастлив, что в «Ростове» все дружелюбные.

    Сколько могу забить мячей за сезон? Десять голов ставлю своей целью», – сообщил Хашимото.

    • 27-летний японец перешел в «Ростов» летом из «Токио».
    • В этом сезоне РПЛ он забил четыре мяча.
    • «Ростов» идет в чемпионате на третьем месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:33
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11405

      derrik2000 1 час назад

      А чё так мало???
      Помнится Заза Джанашия, которого в своё время Юрий Сёмин взял в Локомотив, ставил цель забить в нашем чемпионате 60-70 голов! )))))))))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3911

      Виталий Орехов > derrik2000 13 минут назад

      10- Хашимото, 10- Шомуродов, да Норманн с Байрамяном по 5... ну и хватит. ;)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11405

      derrik2000 > Виталий Орехов 9 минут назад

      Эк ты разогнался! )))
      В сумме всё равно маловато будет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3911

      Виталий Орехов > derrik2000 4 минуты назад

      Ну это я еще Мамая и Ерему не считал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11405

      derrik2000 > Виталий Орехов 1 минуту назад

      Да записывай уж всей основе по 10 голов, а вратарям по 5! ))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79365
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru