А чё так мало???
Помнится Заза Джанашия, которого в своё время Юрий Сёмин взял в Локомотив, ставил цель забить в нашем чемпионате 60-70 голов! )))))))))))))
Полузащитник «Ростова» Кенто Хашимото рассказал о планах личных достижений на этот сезон.
«В команде все очень дружелюбные, адаптация проходит легко. Мы общаемся со всеми, я счастлив, что в «Ростове» все дружелюбные.
Сколько могу забить мячей за сезон? Десять голов ставлю своей целью», – сообщил Хашимото.
- 27-летний японец перешел в «Ростов» летом из «Токио».
- В этом сезоне РПЛ он забил четыре мяча.
- «Ростов» идет в чемпионате на третьем месте.