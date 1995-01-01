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    Черевченко: «Много кого хочу видеть в команде. Не все зависит от меня»

    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвел итоги первого матча в качестве главного тренера подмосковного клуба с «Динамо» (1:0).

    «Тяжелый матч. Знали силу «Динамо», разобрали действия соперника. Разговаривал с ребятами – видно было, что они переживают за результат. И сегодня в день матча говорили – индивидуально и командно. По игре у «Динамо» было преимущество, но как «Химки» сражались на поле – это заслуживает большого уважения.

    За три дня состав поменяли. Инсайды по-другому стали действовать. А самое сложное – психология. Сам играл, поэтому знаю, что этот аспект – на первом месте в футболе.

    Много кого хочу видеть в команде. Хотя и не так много, как пишут в прессе – там перебор фамилий. В этом вопросе не все зависит от меня.

    В спокойном режиме будем готовиться к «Локомотиву». А во время паузы на матчи сборной поработаем и тактически, и физически надо немного подтянуть команду», – сказал Черевченко после матча с «Динамо».

    • «Химки» одержали первую победу в Премьер-лиге с 24 июля 2009 года.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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