Черевченко: «Много кого хочу видеть в команде. Не все зависит от меня»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвел итоги первого матча в качестве главного тренера подмосковного клуба с «Динамо» (1:0).

«Тяжелый матч. Знали силу «Динамо», разобрали действия соперника. Разговаривал с ребятами – видно было, что они переживают за результат. И сегодня в день матча говорили – индивидуально и командно. По игре у «Динамо» было преимущество, но как «Химки» сражались на поле – это заслуживает большого уважения.

За три дня состав поменяли. Инсайды по-другому стали действовать. А самое сложное – психология. Сам играл, поэтому знаю, что этот аспект – на первом месте в футболе.

Много кого хочу видеть в команде. Хотя и не так много, как пишут в прессе – там перебор фамилий. В этом вопросе не все зависит от меня.

В спокойном режиме будем готовиться к «Локомотиву». А во время паузы на матчи сборной поработаем и тактически, и физически надо немного подтянуть команду», – сказал Черевченко после матча с «Динамо».