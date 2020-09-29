В шорт-лист «Химок» входят 20 футболистов, с Глушаковым ведутся переговоры

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал ситуацию с возможным усилением состава команды до закрытия трансферного окна.
«С Глушаковым лично общается генеральный директор клуба. Если он нам скажет, будем тоже знать.
Уже говорил раньше, что у нас есть в шорт-листе 20 футболистов, которых мы можем пригласить, уговорить. Будем стараться усиливаться, хотя времени мало остается.
Есть некие причины, которые должны сложиться, чтобы совпали пазлы. Интересные фамилии еще будут», – сказал Ульянов.
- «Химки» по итогам девяти туров занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
- В пятницу команду возглавил Игорь Черевченко.
- Глушаков – свободный агент. Последним его клубом был «Ахмат».
Источник: ТАСС