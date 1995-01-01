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    В шорт-лист «Химок» входят 20 футболистов, с Глушаковым ведутся переговоры

    Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал ситуацию с возможным усилением состава команды до закрытия трансферного окна.

    «С Глушаковым лично общается генеральный директор клуба. Если он нам скажет, будем тоже знать.

    Уже говорил раньше, что у нас есть в шорт-листе 20 футболистов, которых мы можем пригласить, уговорить. Будем стараться усиливаться, хотя времени мало остается.

    Есть некие причины, которые должны сложиться, чтобы совпали пазлы. Интересные фамилии еще будут», – сказал Ульянов.

    • «Химки» по итогам девяти туров занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • В пятницу команду возглавил Игорь Черевченко.
    • Глушаков – свободный агент. Последним его клубом был «Ахмат».

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    Источник: ТАСС

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