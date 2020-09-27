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    Коста: «Никогда не хотел быть обузой. Если «Атлетико» меня продаст или разорвет контракт, я приму это»

    Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста не исключает уход из клуба. Он не хочет быть обузой.

    «Решение о будущем примет клуб. Никогда не хотел быть обузой. Если меня продадут или разорвут контракт, я приму это. Я продолжу выкладываться на тренировках. Если нужен, я буду выходить на поле. Нет – ничего страшного», – цитирует Косту Marca.

    • Уроженец Бразилии впервые оказался на контракте с «Атлетико» в 2007 году.
    • Он дважды брал с командой Лигу Европы.
    • С учетом Косты у «Атлетико» сейчас четыре центральных нападающих.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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