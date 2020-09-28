Коста: «Никогда не хотел быть обузой. Если «Атлетико» меня продаст или разорвет контракт, я приму это»

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста не исключает уход из клуба. Он не хочет быть обузой.
«Решение о будущем примет клуб. Никогда не хотел быть обузой. Если меня продадут или разорвут контракт, я приму это. Я продолжу выкладываться на тренировках. Если нужен, я буду выходить на поле. Нет – ничего страшного», – цитирует Косту Marca.
- Уроженец Бразилии впервые оказался на контракте с «Атлетико» в 2007 году.
- Он дважды брал с командой Лигу Европы.
- С учетом Косты у «Атлетико» сейчас четыре центральных нападающих.
Источник: Marca