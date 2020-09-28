Геркус: «Кикнадзе обманывает болельщиков. В футболе так не принято»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о работе нынешнего гендиректора клуба Василия Кикнадзе.

— Миранчука продали за 14,5 миллиона евро. При том, что Василий Кикнадзе в конце прошлого сезона уверял болельщиков, что не продаст его дешевле, чем за 20. Насколько адекватна эта сумма?

— Глобального провала я здесь не вижу. Провал больше обусловлен сравнением слов и дел. Когда ты говоришь про 20-25, а продаешь за 14, это выглядит странно. Зачем говоришь? В футболе вообще не принято говорить, обещать и не делать. Это странно.

То, что делает Василий Кикнадзе — это странно. Говорит об атакующем футболе — нет атакующего футбола. Говорит, что будет много молодежи среди новичков, но кого подписывает. Он говорит слова, которые потом не сбываются. Обманывает болельщиков и специалистов. Это нетипично – так никто не делает. В этом смысле цифра 14 — это меньше заявленного. Наверное, можно было и лучше. Но не принципиально лучше. 16,17, 18. Мне кажется, в этом диапазоне. Вряд ли 20.

— Эти 8 миллионов отступных , которые были прописаны в контракте...

— Это долгая история. Этот контракт выглядел, как на четыре года по форме. По содержанию договорились, что год он еще останется с «Локомотивом». После победы в Кубке. Год еще до чемпионата мира. 8 — это гарантия клубу, что он не уйдет бесплатно, когда захочет уйти. Тогда он стоил в районе 5-6.

Он заработает денег. Тогда мы понимали, что он вырастет. Год отыграет, клуб получит 8. Может быть, два отыграет. Если бы оставалась выкупная 25 или 30, мы понимали бы, что клуб может использовать это против игрока, заставив его отрабатывать весь четырехлетний контракт. Это был компромисс, который позволял игроку уйти через год-два. Но уйти достойно и выгодно для клуба. На тот момент. Если бы мы предполагали, что он останется не на год-два, а на три, то речь шла бы о другой сумме.

Год назад мы могли бы прописать другой выкуп. Но принципиально ничего не поменялось бы. Представим, что сейчас стояло бы 15. Да, клуб бы больше заработал. Но если бы контракт истекал, то скорее он не ушел бы, а дождался бы лета. И ушел бы летом бесплатно.

Я бы не привязывался к этим 8. Тут нет какой-то катастрофы для «Локомотива». Красно-зеленые три года пользовались талантом Алексея и получили денег. По сравнению с исходными данными, когда игрок порывался уйти свободным агентом — зимой-16/17 — и даже написал заявление, сказав: «Все, я пошел».

— В «Рубин»?

— Нет, это была продажа. До ситуации с «Рубином» он написал заявление об уходе, об одностороннем расторжении контракта. Был такой эпизод. Сторона игрока настаивала на том, что такая возможность контрактом предусмотрена. Мы спорили с этим. Говорили, что так нельзя делать. Они в течение месяца говорили, что сейчас уйдут. Ноль денег получит клуб, а игрок пошел. Это наши стартовые условия. В этом смысле я считаю, что это хорошие условия. Естественно, всегда найдутся специалисты, который скажут: «Любую вашу сделку мы могли бы осуществить лучше». Как обычно.