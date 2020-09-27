«Тоттенхэм» – «Ньюкасл»: Моуринью победил соперника во всех домашних матчах

В 16:00 по Москве начнется матч третьего тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом». Главный тренер лондонцев Жозе Моуринью за карьеру провел восемь домашних встреч против «Ньюкасла» и во всех победил.
Именно против «Ньюкасла» у Моуринью лучшая статистика домашних встреч в тренерской карьере.
- В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами.
- Обе команды идут в середине таблицы – вне зон еврокубков и вылета.
- «Тоттенхэм» на следующей неделе проведет матч Лиги Европы против «Маккаби» из Хайфы.
Источник: Бомбардир.ру