Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    «Тоттенхэм» – «Ньюкасл»: Моуринью победил соперника во всех домашних матчах

    В 16:00 по Москве начнется матч третьего тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом». Главный тренер лондонцев Жозе Моуринью за карьеру провел восемь домашних встреч против «Ньюкасла» и во всех победил.

    Именно против «Ньюкасла» у Моуринью лучшая статистика домашних встреч в тренерской карьере.

    • В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами.
    • Обе команды идут в середине таблицы – вне зон еврокубков и вылета.
    • «Тоттенхэм» на следующей неделе проведет матч Лиги Европы против «Маккаби» из Хайфы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79365
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru