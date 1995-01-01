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    Мусаев: «ПАОК в своем матче чемпионата выпустил второй состав. «Краснодар» такого себе позволить не может»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев обратил внимание на преимущество ПАОКа перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов. Греки свою встречу чемпионата, по словам Мусаева, провели резервом.

    «Надо делать было всe для победы над «Сочи» (1:1). А если беречь силы, то надо было выпускать второй состав, как это сделал ПАОК, который играл практически одновременно с нами. Но мы не можем себе такого позволить. К тому же мы не хотим разделять турниры, ибо каждый из них имеет для нас важное значение», – сказал Мусаев.

    • ПАОК в третьем туре чемпионата Греции сыграл вничью с «Волосом» (0:0).
    • Встреча ПАОК – «Краснодар» состоится 30 сентября в Салониках.
    • «Краснодар» идет в РПЛ пятым.

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    Источник: «Матч ТВ»

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