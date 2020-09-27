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  • Мусаев: «ПАОК в своем матче чемпионата выпустил второй состав. «Краснодар» такого себе позволить не может»

Мусаев: «ПАОК в своем матче чемпионата выпустил второй состав. «Краснодар» такого себе позволить не может»

27 сентября 2020, 00:58
12

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев обратил внимание на преимущество ПАОКа перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов. Греки свою встречу чемпионата, по словам Мусаева, провели резервом.

«Надо делать было всe для победы над «Сочи» (1:1). А если беречь силы, то надо было выпускать второй состав, как это сделал ПАОК, который играл практически одновременно с нами. Но мы не можем себе такого позволить. К тому же мы не хотим разделять турниры, ибо каждый из них имеет для нас важное значение», – сказал Мусаев.

  • ПАОК в третьем туре чемпионата Греции сыграл вничью с «Волосом» (0:0).
  • Встреча ПАОК – «Краснодар» состоится 30 сентября в Салониках.
  • «Краснодар» идет в РПЛ пятым.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Сочи Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (12)
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Бухбух
1601173496
Вообще-то бюджет у Краснодара побольше будет,чем у ПАОКа.
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portero
1601183575
Краснодару ЛЧ нечего ловить, надо в ЛЕ потренироваться...
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vsolon
1601184599
уже постелил соломку.....
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vmonomah17
1601188937
В итоге паок выйдет в группу лч, заработает денег, будет играть в престижном турнире, а краснодар будет в рпл и дальше вариться.
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Garrincha58
1601189123
мог бы с первых минут выпустить все тех кто мало играет и всё и не надо комментировать каким составом играет ПАОК это их дело а ты тренеришко отвечай за свою команду а то всё ему и игроков мало и поле неровное и скажи ещё дождик был или Карасёв не так судил блин везде у этих физруков отмазки есть,а сам то чего стоит научись тренировать или иди на хр..н
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Январь 59
1601191295
Зато у вас перед ответкой была хорошая тренировка. Они сидели и думали, а вы тренировались. Сегодня один день отоспаться, а не бухать вечером, а завтра как огурцы на тренировку. Смешно и глупо слушать "воскресенье ,понедельник и вторник мало для крепких здоровенный мужиков?". Не стыдно о таких вещах говорить.? Да вы вчера отпахали после пропущенного гола , да сил потратили много. Но вы молодые крепкиеи физически подготовленные. При хорошем питании и полноценном отдыхе в воскресенье , до среды достаточно времени.
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Боцман59rus
1601194427
Не повезло Краснодару с тренером, видимо Галицкому комфортно с ручным физруком, по желанию можно и самому в тренера - босса поиграться, Муратик все стерпит, поможет только воля болельщиков и пустые трибуны, а так же осознание того, что барыгам и торгашам нужно нанимать грамотных специалистов и не лезть в тренировочный процесс
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zigbert
1601222142
Что теперь ссылаться на ПАОК. Надо исходить от своей игры и готовится к матчу. Пока противостояние не определило победителя.
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