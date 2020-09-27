Мусаев: «ПАОК в своем матче чемпионата выпустил второй состав. «Краснодар» такого себе позволить не может»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев обратил внимание на преимущество ПАОКа перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов. Греки свою встречу чемпионата, по словам Мусаева, провели резервом.

«Надо делать было всe для победы над «Сочи» (1:1). А если беречь силы, то надо было выпускать второй состав, как это сделал ПАОК, который играл практически одновременно с нами. Но мы не можем себе такого позволить. К тому же мы не хотим разделять турниры, ибо каждый из них имеет для нас важное значение», – сказал Мусаев.