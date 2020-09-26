Игроки ЦСКА по случаю дня глухих обратились к фанатам на языке жестов

я глухой ну и что...
Футболисты ЦСКА поучаствовали в совместной с Фондом развития футбола инвалидов акции и записали обращение к фанатам на языке жестов. Сегодня, 26 сентября, отмечается день глухих.
«27-го сентября в мире отмечается международный день глухих. Совместно с Фондом развития футбола инвалидов «Равные Возможности» футболисты ЦСКА поучаствовали в уникальной съемке, в рамках которой с помощью языка жестов обратились к болельщикам», – написала пресс-служба клуба.
- Завтра, 27 сентября, ЦСКА в девятом туре РПЛ сыграет с «Локомотивом».
- ЦСКА идет в таблице третьим.
- Осенью команда выступит в группе Лиги Европы.
27-го сентября в мире отмечается международный день глухих. Совместно с Фондом развития футбола инвалидов «Равные Возможности» футболисты #ЦСКА поучаствовали в уникальной съемке, в рамках которой с помощью языка жестов обратились к болельщикам pic.twitter.com/bRHDcHwAK3— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 26, 2020