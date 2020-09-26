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    Игроки ЦСКА по случаю дня глухих обратились к фанатам на языке жестов

    Футболисты ЦСКА поучаствовали в совместной с Фондом развития футбола инвалидов акции и записали обращение к фанатам на языке жестов. Сегодня, 26 сентября, отмечается день глухих.

    «27-го сентября в мире отмечается международный день глухих. Совместно с Фондом развития футбола инвалидов «Равные Возможности» футболисты ЦСКА поучаствовали в уникальной съемке, в рамках которой с помощью языка жестов обратились к болельщикам», – написала пресс-служба клуба.

    • Завтра, 27 сентября, ЦСКА в девятом туре РПЛ сыграет с «Локомотивом».
    • ЦСКА идет в таблице третьим.
    • Осенью команда выступит в группе Лиги Европы.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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