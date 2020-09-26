«Химки» интересуются Черновым и Зиньковским из «Крыльев Советов»

«Химки» могут до закрытия трансферного окна подписать сразу двух игроков «Крыльев Советов».

По информации Metaratings, подмосковный клуб претендует на центрального защитника Никиту Чернова и левого вингера Антона Зиньковского.

Стороны сейчас ведут консультации о возможных сделках, официальных предложений «Химки» пока не делали.