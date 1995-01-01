Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    «Химки» интересуются Черновым и Зиньковским из «Крыльев Советов»

    «Химки» могут до закрытия трансферного окна подписать сразу двух игроков «Крыльев Советов».

    По информации Metaratings, подмосковный клуб претендует на центрального защитника Никиту Чернова и левого вингера Антона Зиньковского.

    Стороны сейчас ведут консультации о возможных сделках, официальных предложений «Химки» пока не делали.

    • В этом сезоне Чернов провел восемь игр за «Крылья». Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.
    • В активе Зиньковского четыре гола в 11 матчах. Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10001

      Skull_Boy 2 минуты назад

      Какой смысл переходить в клуб, который и так вылетит

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79346
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru