«Химки» интересуются Черновым и Зиньковским из «Крыльев Советов»

«Химки» могут до закрытия трансферного окна подписать сразу двух игроков «Крыльев Советов».
По информации Metaratings, подмосковный клуб претендует на центрального защитника Никиту Чернова и левого вингера Антона Зиньковского.
Стороны сейчас ведут консультации о возможных сделках, официальных предложений «Химки» пока не делали.
- В этом сезоне Чернов провел восемь игр за «Крылья». Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.
- В активе Зиньковского четыре гола в 11 матчах. Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings