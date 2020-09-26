Суарес – фанатам «Атлетико»: «Огромное спасибо за поддержку. Пришло время достичь важных целей»

Новичок «Атлетико» Луис Суарес обратился к болельщикам команды. Видео опубликовано в официальном твиттере мадридского клуба.
«Привет всем фанатам «Атлетико»! Я прибыл и примерил новую футболку. Не могу дождаться, когда выйду на поле и получу удовольствие от игры.
Огромное спасибо за поддержку и все ваши сообщения. Пришло время насладиться игрой и достичь важных целей в этом сезоне», – сказал уругваец.
- Суарес перешел в «Атлетико» из «Барселоны».
- Он заключил с клубом двухлетний контракт.
- Форвард выбрал себе девятый игровой номер.
Источник: Официальный твиттер «Атлетико»