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    Суарес – фанатам «Атлетико»: «Огромное спасибо за поддержку. Пришло время достичь важных целей»

    Новичок «Атлетико» Луис Суарес обратился к болельщикам команды. Видео опубликовано в официальном твиттере мадридского клуба.

    «Привет всем фанатам «Атлетико»! Я прибыл и примерил новую футболку. Не могу дождаться, когда выйду на поле и получу удовольствие от игры.

    Огромное спасибо за поддержку и все ваши сообщения. Пришло время насладиться игрой и достичь важных целей в этом сезоне», – сказал уругваец.

    • Суарес перешел в «Атлетико» из «Барселоны».
    • Он заключил с клубом двухлетний контракт.
    • Форвард выбрал себе девятый игровой номер.

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    Источник: Официальный твиттер «Атлетико»

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