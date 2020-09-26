Суарес – фанатам «Атлетико»: «Огромное спасибо за поддержку. Пришло время достичь важных целей»

Новичок «Атлетико» Луис Суарес обратился к болельщикам команды. Видео опубликовано в официальном твиттере мадридского клуба.

«Привет всем фанатам «Атлетико»! Я прибыл и примерил новую футболку. Не могу дождаться, когда выйду на поле и получу удовольствие от игры.

Огромное спасибо за поддержку и все ваши сообщения. Пришло время насладиться игрой и достичь важных целей в этом сезоне», – сказал уругваец.