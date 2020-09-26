Суарес взял в «Атлетико» девятый номер

Новичок «Атлетико» Луис Суарес определился с игровым номером.
Уругваец будет выступать за мадридскую команду с цифрой «9» на спине.
Ранее «девятка» принадлежала Альваро Морате, который ушел в «Ювентус».
- Суарес перешел в «Атлетико» из «Барселоны».
- Он заключил со столичным клубом двухлетний контракт.
- За каталонцев форвард выступал на протяжении шести сезонов, забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.
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Источник: Официальный твиттер «Атлетико»