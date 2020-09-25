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    Суарес взял в «Атлетико» девятый номер

    Новичок «Атлетико» Луис Суарес определился с игровым номером.

    Уругваец будет выступать за мадридскую команду с цифрой «9» на спине.

    Ранее «девятка» принадлежала Альваро Морате, который ушел в «Ювентус».

    • Суарес перешел в «Атлетико» из «Барселоны».
    • Он заключил со столичным клубом двухлетний контракт.
    • За каталонцев форвард выступал на протяжении шести сезонов, забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Атлетико»

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1383

      LOKOfanatik19 56 минут назад

      Настоящая 9, наконечник с большим количеством голов. Так же и в подыгрыше может сыграть. Качественное подписание, да и Фелиш поучиться у Суареса.

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