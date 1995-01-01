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    Дани Алвес – об уходе Суареса из «Барселоны»: «Дело в уважении, а они этого не знают»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оставил в инстаграме пост по случаю ухода в «Атлетико» Луиса Суареса. Запись прокомментировал экс-защитник каталонцев Дани Алвес.

    «Реалии таковы уже долгое время. Они подтверждаются год за годом. Дело не в победах и поражениях, а в уважении, но они этого не знают», – написал бразилец.

    • Суарес провел в Барселоне шесть лет, брал с командой Лигу чемпионов.
    • В «Атлетико» игрок перешел как свободный агент.
    • Алвес сейчас выступает на родине за «Сан-Паулу».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Лионеля Месси

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1722

      FENIX-SL 49 минут назад

      сразу вспоминается как неадекватные представители болельщиков Барсы гнали на отношение Реала к игрокам..аж смешно было людям)

      1
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      Рейтинг: +1815

      AZ > FENIX-SL 35 минут назад

      вот честно... Не надоело тыкать постоянно друг в друга пальцем??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1722

      FENIX-SL > AZ 16 минут назад

      надоело
      но можно ж тыкнуть за то что уже было)

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