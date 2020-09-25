Дани Алвес – об уходе Суареса из «Барселоны»: «Дело в уважении, а они этого не знают»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оставил в инстаграме пост по случаю ухода в «Атлетико» Луиса Суареса. Запись прокомментировал экс-защитник каталонцев Дани Алвес.
«Реалии таковы уже долгое время. Они подтверждаются год за годом. Дело не в победах и поражениях, а в уважении, но они этого не знают», – написал бразилец.
- Суарес провел в Барселоне шесть лет, брал с командой Лигу чемпионов.
- В «Атлетико» игрок перешел как свободный агент.
- Алвес сейчас выступает на родине за «Сан-Паулу».
Источник: инстаграм Лионеля Месси