Дани Алвес – об уходе Суареса из «Барселоны»: «Дело в уважении, а они этого не знают»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оставил в инстаграме пост по случаю ухода в «Атлетико» Луиса Суареса. Запись прокомментировал экс-защитник каталонцев Дани Алвес.

«Реалии таковы уже долгое время. Они подтверждаются год за годом. Дело не в победах и поражениях, а в уважении, но они этого не знают», – написал бразилец.