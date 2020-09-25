«Локомотив» назвал пародией технику Левандовски по сравнению с Миранчуком

Пресс-служба «Локомотива» сравнила технику нападающего «Баварии» Роберта Левандовски и бывшего полузащитника москвичей Алексея Миранчука. Видео доступно ниже.
«Вы уверены, что Левандовски должен получить «Золотой мяч»?» – спросил «Локомотив» аудиторию.
- Левандовски в этом году взял Бундеслигу и Лигу чемпионов.
- «Локомотив» идет в РПЛ восьмым.
- В текущее окно «Аталанта» купила Миранчука за 14,5 миллиона евро.
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Источник: твиттер «Локомотива»