Черевченко – новый главный тренер «Химок»

«Химки» объявили о назначении Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.

В пятницу 46-летнего специалиста представили футболистам. Условия контракта не разглашаются.

«Приветствуем Игоря Геннадьевича в «Химках» и желаем успехов у руля нашей команды!» – говорится в пресс-релизе подмосковного клуба.