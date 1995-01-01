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    Черевченко – новый главный тренер «Химок»

    «Химки» объявили о назначении Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.

    В пятницу 46-летнего специалиста представили футболистам. Условия контракта не разглашаются.

    «Приветствуем Игоря Геннадьевича в «Химках» и желаем успехов у руля нашей команды!» – говорится в пресс-релизе подмосковного клуба.

    • Черевченко ранее возглавлял «Локомотив», «Балтику» и тульский «Арсенал».
    • «Химки» в восьми стартовых турах набрали три очка и занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Химок»

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии8
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      Рейтинг: +18307

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Назначение красноречиво говорит само за себя - теперь ФНЛ, никаких сомнений!

      1
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      Рейтинг: +11264

      derrik2000 1 час назад

      Вот кто "поступью победителя" приведёт Химки обратно в ФНЛ!

      2
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      Рейтинг: +7

      iwanshinnik 1 час назад

      Разнообрась свою cекcуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это стоит попробовать, а вычитал здесь ---- https://nnna.ru/maxiim

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      Рейтинг: +12

      Кирилл Михайлов 2 часа назад

      Отличный тренер. Химкам крупно повезло!

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      Рейтинг: +9996

      Skull_Boy > Кирилл Михайлов 2 часа назад

      Ххахахаххаха, ну настолько класный тренер с показателем побед в 44% это не классный, а дерьмовый

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      Рейтинг: +12

      Кирилл Михайлов > Skull_Boy 1 час назад

      не соглашусь. Он умеет выжимать максимум из не самых лучших условий. Вытащил Балтику со дна ФНЛ в 2017-м, отыграв 10-очковый отрыв от зоны спасения после зимней паузы. Поставил смотрибельный футбол Арсеналу, которого боялись все топы. Если не будут мешать работать - все получится

      1
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      Рейтинг: +4

      SLADE2020 > Кирилл Михайлов 1 час назад

      Согласен с Вами. Непонятно мне до сих пор, что его Арсенал отпустил?

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      Рейтинг: +9996

      Skull_Boy > Кирилл Михайлов 1 час назад

      Чего чего поставил футбол в Арсенале? В каком месте

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