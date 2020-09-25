Черевченко – новый главный тренер «Химок»

«Химки» объявили о назначении Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.
В пятницу 46-летнего специалиста представили футболистам. Условия контракта не разглашаются.
«Приветствуем Игоря Геннадьевича в «Химках» и желаем успехов у руля нашей команды!» – говорится в пресс-релизе подмосковного клуба.
- Черевченко ранее возглавлял «Локомотив», «Балтику» и тульский «Арсенал».
- «Химки» в восьми стартовых турах набрали три очка и занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Официальный сайт «Химок»