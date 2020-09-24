Гнабри, Сане и Левандовски – в старте «Баварии»; у «Севильи» с первых минут выйдут Ракитич, Сусо и Де Йонг

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Севильи» на матч за Суперкубок УЕФА.

«Бавария»: Нойер, Лукас, Зюле, Павар, Алаба, Киммих, Горецка, Гнабри, Сане, Мюллер, Левандовски.

«Севилья»: Буну, Эскудеро, Кунде, Карлос, Навас, Хордан, Фернандо, Ракитич, Сусо, Окампос, Де Йонг.