Гнабри, Сане и Левандовски – в старте «Баварии»; у «Севильи» с первых минут выйдут Ракитич, Сусо и Де Йонг

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Севильи» на матч за Суперкубок УЕФА.
«Бавария»: Нойер, Лукас, Зюле, Павар, Алаба, Киммих, Горецка, Гнабри, Сане, Мюллер, Левандовски.
«Севилья»: Буну, Эскудеро, Кунде, Карлос, Навас, Хордан, Фернандо, Ракитич, Сусо, Окампос, Де Йонг.
- Игра пройдет в Будапеште на «Пушкаш Арене».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- «Бавария» – победитель Лиги чемпионов,
- «Севилья» в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча.
Источник: Официальный твиттер УЕФА