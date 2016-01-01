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    Гнабри, Сане и Левандовски – в старте «Баварии»; у «Севильи» с первых минут выйдут Ракитич, Сусо и Де Йонг

    Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Севильи» на матч за Суперкубок УЕФА.

    «Бавария»: Нойер, Лукас, Зюле, Павар, Алаба, Киммих, Горецка, Гнабри, Сане, Мюллер, Левандовски.

    «Севилья»: Буну, Эскудеро, Кунде, Карлос, Навас, Хордан, Фернандо, Ракитич, Сусо, Окампос, Де Йонг.

    • Игра пройдет в Будапеште на «Пушкаш Арене».
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • «Бавария» – победитель Лиги чемпионов,
    • «Севилья» в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    Сегодня, 21:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1353

      CSKA57 1 час назад

      Севилья - крепкий орешек! О легкой победе немцев говорить не приходится!

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