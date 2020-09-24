«Спасибо за эти шесть лет»: «Барселона» анонсировала прощание с Суаресом

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что сегодня состоится прощальная пресс-конференция форварда Луиса Суареса.

Начало мероприятия – в 12:30 по местному времени (13:30 мск).

«Спасибо, Луис Суарес, за эти шесть лет», – говорится в анонсе каталонского клуба в твиттере.

Уругваец перешел в «Атлетико».

За «Барсу» Суарес выступал с лета 2014 года.

Нападающий забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.