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    Суарес заработает 20 миллионов по двухлетнему контракту с «Атлетико»

    Журналист Николо Скира назвал размер зарплаты форварда Луиса Суареса в «Атлетико».

    33-летний футболист перешел в мадридский клуб из «Барселоны» на правах свободного агента.

    По информации источника, в «Атлетико» уругваец будет зарабатывать 10 миллионов евро в год, соглашение – на два сезона.

    • Нападающий выступал за «Барсу» с июля 2014 года.
    • Он сыграл 283 матча, забил 198 голов и сделал 109 ассистов.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (104,1 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 08:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +400

      Радио1000шумеров 27 минут назад

      Суарес мертвый, он уже в Барселоне еле бегал, как же он будет в Атлетико огромный объем работы еще и в защите отрабатывать?

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