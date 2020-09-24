Суарес заработает 20 миллионов по двухлетнему контракту с «Атлетико»

Журналист Николо Скира назвал размер зарплаты форварда Луиса Суареса в «Атлетико».
33-летний футболист перешел в мадридский клуб из «Барселоны» на правах свободного агента.
По информации источника, в «Атлетико» уругваец будет зарабатывать 10 миллионов евро в год, соглашение – на два сезона.
- Нападающий выступал за «Барсу» с июля 2014 года.
- Он сыграл 283 матча, забил 198 голов и сделал 109 ассистов.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (104,1 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.