«Барселона» согласовала личный контракт с защитником из Чемпионшипа Ааронсом

Правый защитник «Норвича» Макс Ааронс близок к трансферу в «Барселону». Личный контракт уже согласован, утверждает Sport.es. Он будет рассчитан на пять лет.
«Норвич» хочет получить за Ааронса не менее 20 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.
- Ааронс в прошлом году познакомился с нынешним главным тренером каталонцев Рональдом Куманом.
- В прошлом сезоне АПЛ Ааронс провел 36 матчей, сделал результативный пас.
- По итогам прошлого сезона «Норвич» вернулся в Чемпионшип.
Источник: Sport.es