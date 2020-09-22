«Барселона» согласовала личный контракт с защитником из Чемпионшипа Ааронсом

Правый защитник «Норвича» Макс Ааронс близок к трансферу в «Барселону». Личный контракт уже согласован, утверждает Sport.es. Он будет рассчитан на пять лет.

«Норвич» хочет получить за Ааронса не менее 20 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.