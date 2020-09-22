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  • «Барселона» согласовала личный контракт с защитником из Чемпионшипа Ааронсом

«Барселона» согласовала личный контракт с защитником из Чемпионшипа Ааронсом

22 сентября 2020, 20:21
5

Правый защитник «Норвича» Макс Ааронс близок к трансферу в «Барселону». Личный контракт уже согласован, утверждает Sport.es. Он будет рассчитан на пять лет.

«Норвич» хочет получить за Ааронса не менее 20 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

  • Ааронс в прошлом году познакомился с нынешним главным тренером каталонцев Рональдом Куманом.
  • В прошлом сезоне АПЛ Ааронс провел 36 матчей, сделал результативный пас.
  • По итогам прошлого сезона «Норвич» вернулся в Чемпионшип.

Источник: Sport.es
Англия. Чемпионшип Испания. Примера Норвич Сити Барселона Ааронс Макс
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1600795694
Правильно зачем оставлять Семеду, лучше оставить полено Роберто и купить соса, который косячил только так и попадал регулярно в команду худших игроков по итогам неделю 25 раз из 38
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zhozefina.lewa
1600801465
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Saracen Jr
1600813175
все идет к тому, что барса станет играть как норвич
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Saracen Jr
1600813265
ну и кстати, это намек на то, что деста все таки забирает бавария. ну точнее он выбрал нормальный топ клуб, а не наше посмешище
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