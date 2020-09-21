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    «Барселона» согласовала личный контракт с защитником из Чемпионшипа Ааронсом

    Правый защитник «Норвича» Макс Ааронс близок к трансферу в «Барселону». Личный контракт уже согласован, утверждает Sport.es. Он будет рассчитан на пять лет.

    «Норвич» хочет получить за Ааронса не менее 20 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

    • Ааронс в прошлом году познакомился с нынешним главным тренером каталонцев Рональдом Куманом.
    • В прошлом сезоне АПЛ Ааронс провел 36 матчей, сделал результативный пас.
    • По итогам прошлого сезона «Норвич» вернулся в Чемпионшип.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 20:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9955

      Skull_Boy 37 минут назад

      Правильно зачем оставлять Семеду, лучше оставить полено Роберто и купить соса, который косячил только так и попадал регулярно в команду худших игроков по итогам неделю 25 раз из 38

      0
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      ...
      Рейтинг: +9955

      Skull_Boy > Skull_Boy 32 минуты назад

      Очередной провальный трансфер, как и Фирпо

      0
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