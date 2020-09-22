РФС: VAR ошибочно не определил офсайд в моменте с голом Дзюбы

Советник генерального секретаря РФС совместно с командой проекта VAR в России провели анализ работы видеоарбитров в матчах 8-го тура РПЛ. В матче «Урал» – «Зенит» VAR ошибочно не определил офсайд на 4-й минуте матча

«Первоначальное решение ассистента судьи о фиксации положения «вне игры» было правильным. VAR и АVAR неправильно расположили линию офсайда по голове, а не стопе Артема Дзюбы («Зенит»). При этом «стоп-кадр» без линий, показанный ТВ-вещателем во время трансляции, был неверным в отношении положения игроков, так как момент паса еще не произошел», – сообщает пресс-служба РФС.