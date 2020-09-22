РФС: VAR ошибочно не определил офсайд в моменте с голом Дзюбы

Советник генерального секретаря РФС совместно с командой проекта VAR в России провели анализ работы видеоарбитров в матчах 8-го тура РПЛ. В матче «Урал» – «Зенит» VAR ошибочно не определил офсайд на 4-й минуте матча
«Первоначальное решение ассистента судьи о фиксации положения «вне игры» было правильным. VAR и АVAR неправильно расположили линию офсайда по голове, а не стопе Артема Дзюбы («Зенит»). При этом «стоп-кадр» без линий, показанный ТВ-вещателем во время трансляции, был неверным в отношении положения игроков, так как момент паса еще не произошел», – сообщает пресс-служба РФС.
- Дзюба не считает, что забил «Уралу» в восьмом туре РПЛ не по правилам.
- За работу VAR в матче «Зенит» – «Урал» отвечал московский судья Алексей Матюнин.
Источник: телеграм-канал РФС