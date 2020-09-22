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РФС: VAR ошибочно не определил офсайд в моменте с голом Дзюбы

22 сентября 2020, 17:47
135

Советник генерального секретаря РФС совместно с командой проекта VAR в России провели анализ работы видеоарбитров в матчах 8-го тура РПЛ. В матче «Урал»«Зенит» VAR ошибочно не определил офсайд на 4-й минуте матча

«Первоначальное решение ассистента судьи о фиксации положения «вне игры» было правильным. VAR и АVAR неправильно расположили линию офсайда по голове, а не стопе Артема Дзюбы («Зенит»). При этом «стоп-кадр» без линий, показанный ТВ-вещателем во время трансляции, был неверным в отношении положения игроков, так как момент паса еще не произошел», – сообщает пресс-служба РФС.

  • Дзюба не считает, что забил «Уралу» в восьмом туре РПЛ не по правилам.
  • За работу VAR в матче «Зенит» – «Урал» отвечал московский судья Алексей Матюнин.

Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Дзюба Артем
Комментарии (135)
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Рубинище
1600786401
Ну и? какие меры к тем, кто сидел на варе? а Уралу что? с этого, очки не вернут ведь.
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derrik2000
1600786440
Что там Полено по-поводу "автомат не ошибается" говорил? ))))) Автомат-то не ошибается, а, вот люди, сидящие за этим автоматом, либо ошибаются, либо СОЗНАТЕЛЬНО ДОПУСКАЮТ ошибку.
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rash1959
1600786854
Если смотреть десятки повторов с разных ракурсов и ОШИБОЧНО рисовать линию - это не просто ошибка и низкий уровень судей - это высочайший уровень коррупции судейства.
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seth343
1600787893
А ведь ни один бомж не написал, что гол был левый, во падлы б-ля)))))
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derrik2000
1600788452
И просто НИКОГО на этой ветке из представителей "славной команды с берегов Невы". Никого... И что бы ЭТО значило??? ))))))))))))))))
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Рыжий бес
1600788614
А что толку кто 2 очка вернёт Уралу,,,и кто у Зенита отнимет очко?????Вот так и складывается чемпионство,,в одном матче Зениту добавили очко,в другом у Спартака отняли два,,,
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maygli
1600790659
О, как!!! Вот это наезд. ))) Видать РФС чего-то не дополучило от газпрома?
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slavа0508
1600798120
Самый скандальный сезон на моей памяти,,прошло 8 туров а ошибок на весь сезон,это даже не ошибки а предвзятые решения ,,казалось бы вот он ВАР бери и смотри,смотрят а видят что им надо,,,,,,,
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alp
1600801451
опять федун бабло в судейский корпус фкачал *****...
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Spartak Piter
1600849095
Как же противно видеть бомжей. Это бесхребетные существа. Ради побед поступятся всеми принципами. СБГТ антинародная команда под крылом антинародного правительства. Русский не болей за них. Будь мужчиной!
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