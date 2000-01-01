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    РФС: VAR ошибочно не определил офсайд в моменте с голом Дзюбы

    Советник генерального секретаря РФС совместно с командой проекта VAR в России провели анализ работы видеоарбитров в матчах 8-го тура РПЛ. В матче «Урал»«Зенит» VAR ошибочно не определил офсайд на 4-й минуте матча

    «Первоначальное решение ассистента судьи о фиксации положения «вне игры» было правильным. VAR и АVAR неправильно расположили линию офсайда по голове, а не стопе Артема Дзюбы («Зенит»). При этом «стоп-кадр» без линий, показанный ТВ-вещателем во время трансляции, был неверным в отношении положения игроков, так как момент паса еще не произошел», – сообщает пресс-служба РФС.

    • Дзюба не считает, что забил «Уралу» в восьмом туре РПЛ не по правилам.
    • За работу VAR в матче «Зенит» – «Урал» отвечал московский судья Алексей Матюнин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии46
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      Рейтинг: +13359

      silver29 1 минуту назад

      Задолбали "ошибки" ВАРовцев в пользу сенита, а еще больше утырки с начертательной геометрией в опе обосновывающие очевидный офсайд (((((

      0
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      Рейтинг: +4726

      порт 3 минуты назад

      Ну и зачем тогда нужен этот вар? Только для затяжки игры?

      0
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      Рейтинг: -914

      Стыдно за зенит 3 минуты назад

      Скоро вся гомосятина питерская офигеет, когда в ЛЧ их по другому судить будут.

      0
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      Рейтинг: +1934

      neim 5 минут назад

      Ну и кто пойдёт на полиграф, или жребий тянуть будут ? Командам ведь нельзя этого просить. Пусть уже руководство РФС настоятельно попросит судейское руководство во главе с иносранцем (не опечатка))) кого-нибудь туда всё-таки направить.

      1
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      Рейтинг: +18

      Рыжий бес 7 минут назад

      А что толку кто 2 очка вернёт Уралу,,,и кто у Зенита отнимет очко?????Вот так и складывается чемпионство,,в одном матче Зениту добавили очко,в другом у Спартака отняли два,,,

      4
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      Рейтинг: +12964

      vladimir-7 7 минут назад

      Необходимо у Зенита отобрать два очка, а Уралу добавить одно очко.
      Зенит в турнирной таблице на сегодня будет находиться на 4-5 месте,
      вместе с Сочи.

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      Рейтинг: +11044

      derrik2000 10 минут назад

      И просто НИКОГО на этой ветке из представителей "славной команды с берегов Невы".
      Никого...
      И что бы ЭТО значило??? ))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +1682

      seth343 > derrik2000 6 минут назад

      Я же всегда писал, что не уважают бомжи правду...

      1
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      Рейтинг: -199

      Спартач80 > derrik2000 5 минут назад

      Не скажи,минусуют клонами втихую,погнали окна всплывать.Это же пи(д)ерские,они втихую привыкли=)))

      0
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      Рейтинг: +1934

      neim > derrik2000 3 минуты назад

      Тихое помешательство у них ))).

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      Рейтинг: +14158

      slavutiq70 10 минут назад

      Надо же дошло ,,,Вся страна без ВАРа видела офсайд а РФС с ВАРом понадобилась неделя что б рассмотреть,,,парни давайте чтоль на очки скинемся чинушам из РФС,,,,

      3
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      Рейтинг: -199

      Спартач80 11 минут назад

      И что Уралу,да и всем остальным,с вашего признания,прям полегчать должно?...

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      Рейтинг: +1482

      altezzik 14 минут назад

      Надо какое-то очищение нашему чемпионату пройти.

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