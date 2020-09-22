Дзаккардо: «Аталанта» лучше всех в Италии поработала на рынке. Купили лучшего игрока России Миранчука»

Бывший защитник сборной Италии и «Палермо» Кристиан Дзаккардо прокомментировал трансфер Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

«Кто лучше всего действовал на трансферном рынке? Вижу хорошую работу «Аталанты». Они купили Миранчука, который был лучшим игроком в России и перешел в момент своего профессионального роста. «Аталанта» сделала очень важную покупку. В защиту могли подписать Яннулиса, он действительно сильный игрок. Это могло бы стать хорошим усилением состава», – сказал Дзаккардо.