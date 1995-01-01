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    Дзаккардо: «Аталанта» лучше всех в Италии поработала на рынке. Купили лучшего игрока России Миранчука»

    Бывший защитник сборной Италии и «Палермо» Кристиан Дзаккардо прокомментировал трансфер Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

    «Кто лучше всего действовал на трансферном рынке? Вижу хорошую работу «Аталанты». Они купили Миранчука, который был лучшим игроком в России и перешел в момент своего профессионального роста. «Аталанта» сделала очень важную покупку. В защиту могли подписать Яннулиса, он действительно сильный игрок. Это могло бы стать хорошим усилением состава», – сказал Дзаккардо.

    • Хавбек – воспитанник «Локомотива».
    • В начале сентября он перешел в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро.
    • Контракт Миранчука с итальянским клубом подписан по схеме «4+1».

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12964

      vladimir-7 2 часа назад

      У Дзаккардо глубокие познания о лучших игроках в России. Вся
      сборная России держится на Мирунчике.

      1
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      Рейтинг: +4103

      Томик 2 часа назад

      Очень хочется не услышать позднее: "И это лучший игрок России?"

      3
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