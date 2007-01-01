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    «Всегда считал тебя феноменальным игроком». Месси попрощался с Видалем

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обратился к полузащитнику Артуро Видалю, который в ближайшее время станет игроком «Интера».

    «Сначала я знал о тебе только по матчам, когда мы играли друг против друга. Всегда считал тебя феноменальным игроком. Потом мне посчастливилось пообщаться с тобой лично, и ты удивил меня еще больше. За два года мы пережили многое, ты обращал на себя внимание. Раздевалка будет скучать по тебе, Артуро. Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе в новом клубе. Мы еще обязательно пересечемся, не сомневаюсь в этом», – написал Месси в инстаграме.

    • Чилиец уже прилетел в Милан. Ожидается, что он подпишет с клубом двухлетний контракт.
    • По информации журналиста Фабрицио Романо, «Интер» заплатит «Барселоне» за Видаля 1 миллион евро.
    • Видаль выступал за «Барсу» с лета 2018 года.
    • В его активе 96 матчей, 11 забитых голов и десять ассистов.
    • Полузащитник уже играл в Серии А за «Ювентус».

    text

    Публикация от text (@leomessi) 20 Сен 2020 в 1:31 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Лионеля Месси

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