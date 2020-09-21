«Всегда считал тебя феноменальным игроком». Месси попрощался с Видалем

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обратился к полузащитнику Артуро Видалю, который в ближайшее время станет игроком «Интера».
«Сначала я знал о тебе только по матчам, когда мы играли друг против друга. Всегда считал тебя феноменальным игроком. Потом мне посчастливилось пообщаться с тобой лично, и ты удивил меня еще больше. За два года мы пережили многое, ты обращал на себя внимание. Раздевалка будет скучать по тебе, Артуро. Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе в новом клубе. Мы еще обязательно пересечемся, не сомневаюсь в этом», – написал Месси в инстаграме.
- Чилиец уже прилетел в Милан. Ожидается, что он подпишет с клубом двухлетний контракт.
- По информации журналиста Фабрицио Романо, «Интер» заплатит «Барселоне» за Видаля 1 миллион евро.
- Видаль выступал за «Барсу» с лета 2018 года.
- В его активе 96 матчей, 11 забитых голов и десять ассистов.
- Полузащитник уже играл в Серии А за «Ювентус».
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Источник: инстаграм Лионеля Месси