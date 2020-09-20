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РПЛ. «Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин» и вернулся на второе место

20 сентября 2020, 17:42
118

«Спартак» в матче восьмого тура РПЛ выиграл в гостях у «Рубина».

Москвичи сравнялись по очкам с «Зенитом» и вернулись на второе место. Казанцы занимают восьмую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ларссон, 4; 0:2 – Меркулов, 21 (автогол)

«Рубин»: Медведев, Меркулов (Уремович, 53), Бегич, Старфельт (Бакаев, 77), Шатов, Зуев (Игнатьев, 67), Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Айртон, Зобнин, Бакаев (Урунов, 76), Умяров (Ещенко, 77), Крал, Понсе (Соболев, 88), Ларссон (Гапонов, 62).

Предупреждения: Кварацхелия, 24; Абильгор, 29; Меркулов, 47; Макаров, 90+2 – Маслов, 30; Максименко, 61; Урунов, 81.

Удаления: нет – Маслов, 61.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак
Комментарии (118)
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Romio-xxx
1600615635
С ПОБЕДОЙ!!!!!!!!
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Фк Спaртaк Москвa
1600615646
с победой красно белые братья!!!
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slavа0508
1600615663
С Победой парни!!!!!! Ох ну валидол,,,,Максименко сегодня исправился,,,,Кутепов как не странно сильно не накосячил,,,,Ларсон красава,,,,
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зенет отрыжка рпл
1600615781
с победой !!!
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Мага 13
1600615980
Красно-белые, с победой! молодцы, удержали счет после удаления, а с Масловым надо что-то решать, рановато ему в основе играть.
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slavа0508
1600616080
Хорошая победа,,,,,с Масловым да беда,,,,Кутепов и тот без практики отыграл сегодня хорошо,,,,,,
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oyabun
1600616099
Если бы не гол из офсайда Зенита, Спартак сегодня был бы уже на чистом первом месте.
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Рубинище
1600616440
Спартак с победой. Мы сами виноваты, не проснулись в начале или замёрзли. ошиблись защитники, ошибся голкипер-не пошло. от Шатова ждал большего, мач отскакивает на 3 метра, как от стенки, теряет, медленно движется, штрафной совсем тихий ужас. Квича видимо от Динамо не отошёл ещё, но всё равно оч. полезен. Макарову нужно и делится а не только бить. но старались отыграться похвально, до последнего, как с 3х метров не забить не понимаю. Футбол понравился.
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Ден 781
1600616483
Повезло сегодня нам, у Рубина интересная команда, особенно понравился Макаров, второй тайм Спартак по традиции проводит хуже. Эйфории пока нет от игры Спартака
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zigbert
1600618032
Всех с победой! После удаления Маслова трудно пришлось Спартаку но молодцы выстояли. Максименко реабилитировался после игры с ЦСКА. Да и Кутепов сыграл в победе не малую роль.
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