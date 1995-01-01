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    РПЛ. «Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин» и вернулся на второе место

    «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ выиграл в гостях у «Рубина».

    Москвичи сравнялись по очкам с «Зенитом» и вернулись на второе место. Казанцы занимают седьмую строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ларссон, 4; 0:2 – Меркулов, 21 (автогол)

    «Рубин»: Медведев, Меркулов (Уремович, 53), Бегич, Старфельт (Бакаев, 77), Шатов, Зуев (Игнатьев, 67), Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Айртон, Зобнин, Бакаев (Урунов, 76), Умяров (Ещенко, 77), Крал, Понсе (Соболев, 88), Ларссон (Гапонов, 62).

    Предупреждения: Кварацхелия, 24; Абильгор, 29; Меркулов, 47; Макаров, 90+2 – Маслов, 30; Максименко, 61; Урунов, 81.

    Удаления: нет – Маслов, 61.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии43
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      Рейтинг: +10903

      derrik2000 2 секунды назад

      По горячим следам. ))
      Маслов - НЕ ИГРОК ОСНОВЫ!
      Его сегодня Кварцхелия возил, возил, возил... и довозил до красной карточки.
      Совершенно у него нет скорости и умения "читать" игру.
      Уже в который раз проявляется слабость Спартака, о которой соперники уже прекрасно осведомлены: НЕ УМЕЕМ ИГРАТЬ С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ МАТЧА!
      Забей на 1-й минуте Кварцхелия, неизвестно, как сложился бы матч.
      Потом были прекрасный гол Ларссона, который мне напомнил гол Глушакова на последней минуте матча в Москве с Амкаром Селихову, и автогол Меркулова...
      Затем шла в 1-м тайме равная игра с обилием опасных моментов у тех и других ворот.
      Во 2-м тайме Рубин играл лучше.
      Но сколько моментов, ГОЛЕВЕЙШИХ моментов разбазарил - ужас!
      Хотя бы взять удар в никуда Абильгора с 5-ти метров!
      По ИГРЕ - ничья. Боевая ничья.
      Но - "счёт на табло" )

      P.S. Макаров, если будет так и дальше ИГРАТЬ, то может сменить прописку (и зарплату, естественно) куда-то в Москву. Или в Зенит. )

      0
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      Рейтинг: +265

      Ужас Бората 14 секунд назад

      Поздравляю всех КБ с победой!

      0
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      Рейтинг: +2547

      mamba9090909 47 секунд назад

      Не плохо, не плохо, мне понравилось. Сразу забили, а потом отработали по результату. Всётаки в ЛЧ, вместо Локо, Спартаку бы сыграть.

      1
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      Рейтинг: +8170

      Persona_non_Grata > mamba9090909 23 секунды назад

      Увы , в прошлом году не заслужили (((

      0
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      Рейтинг: +2210

      shurik45 1 минуту назад

      Для Рубина этот матч упущенных возможностей, столько расточительства в моментах!

      0
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      Рейтинг: +8170

      Persona_non_Grata 2 минуты назад

      Всех с победой . Очень важная победа в гостях над командой претендующей на еврокубки .

      4
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      Рейтинг: +24705

      oyabun 3 минуты назад

      Если бы не гол из офсайда Зенита, Спартак сегодня был бы уже на чистом первом месте.

      5
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      Рейтинг: +8170

      Persona_non_Grata > oyabun 1 минуту назад

      Ну ЕСЛИ БЫ ... если бы у нас еще не украли 2 залуженных очка с Сочи , то уже отрыв был бы 3 очка .

      2
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      Рейтинг: +13991

      slavutiq70 3 минуты назад

      Хорошая победа,,,,,с Масловым да беда,,,,Кутепов и тот без практики отыграл сегодня хорошо,,,,,,

      6
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      Рейтинг: +3145

      алдан2014 3 минуты назад

      Красавы,с трудной победой парни!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4643

      maior-60 4 минуты назад

      Маслов пока не дотягивает. Поэтому защитника на его позицию и ищут.

      4
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      Рейтинг: +189

      Фк Спaртaк Москвa 4 минуты назад

      всем спасибо за игру и еще раз всех с победой!!!

      6
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