РПЛ. «Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин» и вернулся на второе место

По горячим следам. ))
Маслов - НЕ ИГРОК ОСНОВЫ!
Его сегодня Кварцхелия возил, возил, возил... и довозил до красной карточки.
Совершенно у него нет скорости и умения "читать" игру.
Уже в который раз проявляется слабость Спартака, о которой соперники уже прекрасно осведомлены: НЕ УМЕЕМ ИГРАТЬ С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ МАТЧА!
Забей на 1-й минуте Кварцхелия, неизвестно, как сложился бы матч.
Потом были прекрасный гол Ларссона, который мне напомнил гол Глушакова на последней минуте матча в Москве с Амкаром Селихову, и автогол Меркулова...
Затем шла в 1-м тайме равная игра с обилием опасных моментов у тех и других ворот.
Во 2-м тайме Рубин играл лучше.
Но сколько моментов, ГОЛЕВЕЙШИХ моментов разбазарил - ужас!
Хотя бы взять удар в никуда Абильгора с 5-ти метров!
По ИГРЕ - ничья. Боевая ничья.
Но - "счёт на табло" )
P.S. Макаров, если будет так и дальше ИГРАТЬ, то может сменить прописку (и зарплату, естественно) куда-то в Москву. Или в Зенит. )
«Спартак» в матче восьмого тура РПЛ выиграл в гостях у «Рубина».
Москвичи сравнялись по очкам с «Зенитом» и вернулись на второе место. Казанцы занимают седьмую строчку.
Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур
Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Ларссон, 4; 0:2 – Меркулов, 21 (автогол)
«Рубин»: Медведев, Меркулов (Уремович, 53), Бегич, Старфельт (Бакаев, 77), Шатов, Зуев (Игнатьев, 67), Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Айртон, Зобнин, Бакаев (Урунов, 76), Умяров (Ещенко, 77), Крал, Понсе (Соболев, 88), Ларссон (Гапонов, 62).
Предупреждения: Кварацхелия, 24; Абильгор, 29; Меркулов, 47; Макаров, 90+2 – Маслов, 30; Максименко, 61; Урунов, 81.
Удаления: нет – Маслов, 61.