РПЛ. «Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин» и вернулся на второе место

«Спартак» в матче восьмого тура РПЛ выиграл в гостях у «Рубина».

Москвичи сравнялись по очкам с «Зенитом» и вернулись на второе место. Казанцы занимают восьмую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ларссон, 4; 0:2 – Меркулов, 21 (автогол)

«Рубин»: Медведев, Меркулов (Уремович, 53), Бегич, Старфельт (Бакаев, 77), Шатов, Зуев (Игнатьев, 67), Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Айртон, Зобнин, Бакаев (Урунов, 76), Умяров (Ещенко, 77), Крал, Понсе (Соболев, 88), Ларссон (Гапонов, 62).

Предупреждения: Кварацхелия, 24; Абильгор, 29; Меркулов, 47; Макаров, 90+2 – Маслов, 30; Максименко, 61; Урунов, 81.

Удаления: нет – Маслов, 61.

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