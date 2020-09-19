Главные новости дня. «Локомотив» близок к подписанию Манджукича, Кержаков возглавит «Томь» на следующей неделе

Убыток ЦСКА в 2019 году – 66 миллионов.

Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию».

ТАСС: Кержаков возглавит «Томь» в середине следующей недели.

Манджукич близок к подписанию двухлетнего контракта с «Локомотивом».

Уремович: «С Бердыевым тяжело работать. Много критикует».

У Глушенкова подтвердился разрыв крестообразной связки. Ему предстоит операция.

«Мужчины после его гола плакали. А женщины признавались в любви». Сборная России поздравила Фернандеса с днем рождения.

Судья Федотов: «Гол Дзюбы «Уралу» засчитывать нельзя. Был офсайд».

РПЛ. Гол Панюкова принес «Уралу» ничью с «Зенитом».

«Урал» – о ничьей с «Зенитом»: «Нам забили спорный гол, мы забили крутой гол».