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    «Мужчины после его гола плакали. А женщины признавались в любви». Сборная России поздравила Фернандеса с днем рождения

    Защитнику ЦСКА и сборной России Марио Фернандесу исполнилось 30 лет. Его поздравила пресс-служба главной команды страны.

    «Мужчины плакали после его гола Хорватии. А женщины признавались в любви. Одному из лучших латералей Европы – 30. Поздравляем, Супермарио», – написала сборная.

    • На счету Фернандеса три гола за сборную.
    • Он выступает в России с 2012 года.
    • Сборная России лидирует в группе Лиги наций.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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