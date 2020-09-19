«Мужчины после его гола плакали. А женщины признавались в любви». Сборная России поздравила Фернандеса с днем рождения

Защитнику ЦСКА и сборной России Марио Фернандесу исполнилось 30 лет. Его поздравила пресс-служба главной команды страны.
«Мужчины плакали после его гола Хорватии. А женщины признавались в любви. Одному из лучших латералей Европы – 30. Поздравляем, Супермарио», – написала сборная.
- На счету Фернандеса три гола за сборную.
- Он выступает в России с 2012 года.
- Сборная России лидирует в группе Лиги наций.
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Источник: твиттер сборной России