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    У Глушенкова подтвердился разрыв крестообразной связки. Ему предстоит операция

    «Спартак» огласил результаты дополнительного медицинского обследования полузащитника Максима Глушенкова.

    У 21-летнего футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

    Ему потребуется операция. Сроки восстановления игрока станут известны позднее.

    • В текущем сезоне Глушенков провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отличался.
    • Обычно после подобного рода травм футболисты восстанавливаются не менее шести месяцев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 16:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1832

      Boeung777 12 минут назад

      Только парень начал показывать футбол приличного характера и на тебе. Злой рок, бл@ть

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      Рейтинг: +13833

      slavutiq70 47 минут назад

      Не повезло парню,,Здоровья,,,

      1
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      Рейтинг: +2452

      Fancyfall 1 час назад

      здоровья! и скорейшего восстановления!

      3
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      Рейтинг: +1423

      Aston 1 час назад

      Прям совсем невовремя

      3
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      Рейтинг: +2477

      rash1959 1 час назад

      просто бл--ь какая то...

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