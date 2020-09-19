У Глушенкова подтвердился разрыв крестообразной связки. Ему предстоит операция

«Спартак» огласил результаты дополнительного медицинского обследования полузащитника Максима Глушенкова.
У 21-летнего футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.
Ему потребуется операция. Сроки восстановления игрока станут известны позднее.
- В текущем сезоне Глушенков провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отличался.
- Обычно после подобного рода травм футболисты восстанавливаются не менее шести месяцев.
Источник: Официальный сайт «Спартака»