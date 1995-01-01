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    Убыток ЦСКА в 2019 году – 66 миллионов

    ЦСКА за прошлый финансовый год показал чистый убыток 66 миллионов долларов, пишет РБК со ссылкой на Bluecastle Enterprises Limited. Выручка – 56,3 миллиона.

    При этом по итогам 2018 года выручка ЦСКА составила на 44 миллиона больше. Снижение произошло в том числе из-за неучастия клуба в Лиге чемпионов.

    В докладе уточняется, что ВЭБ.РФ владеет более чем 77 процентами акций ЦСКА.

    • Сейчас ЦСКА идет в таблице пятым.
    • Команда выступит в группе Лиге Европы.
    • У ЦСКА второй по стоимости состав в РПЛ (128 миллионов евро).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

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    Сегодня, 21:11
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3916

      морозз 15 минут назад

      Пир во время чумы, Гинер разбрасывается баблом ВЭБа как колесо грязью!

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      Рейтинг: +3209

      NewLife 33 минуты назад

      Если дочернее предприятие госбанка терпит убыток, это значит в других карманах - прибыток (этот закон еще древние открыли). Полагаю, что у руководства, в зарплатных ведомостях игроков и тренеров, а также агентов убытка нет.

      1
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      Рейтинг: +6530

      alp > NewLife 35 минут назад

      убыток в 66 миллионов долларов втб даже не заметит.. копейки..

      1
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      Рейтинг: +3209

      NewLife > alp 34 минуты назад

      Не ВТБ, а ВЭБ. Еще как заметит, поскольку сам с трудом сводит концы с концами.

      3
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      Рейтинг: +6530

      alp > NewLife 32 минуты назад

      ну возьмут где нибудь... не проблема, в любом случае....

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      Рейтинг: +3209

      NewLife > alp 31 минуту назад

      Убытки государства покрываются за счет налогов и других поборов.

      2
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      Рейтинг: +6530

      alp > NewLife 26 минут назад

      ну тут речь про банки - им стоить только увеличить кредитную ставку на 0,5 % и вот тебе уже не - 66 лямов а + 120... )))

      0
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      Рейтинг: +3209

      NewLife > alp 20 минут назад

      Не так все просто. Повышение ставки ведет к тормозу экономики, т.е. делает безубыточные предприятия убыточными. Убытки не могут быть без последствий. Посмотри на Венесуэлу.

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      Рейтинг: +979

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Хотя на 66 миллионов он не тянет, максимум 30-32.

      0
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      Рейтинг: +11047

      KLIM777 1 час назад

      Да. Еврокубки дают очень хороший доход. Чего только стоит попадание в групповой этап ЛЧ. Проведение 6 матчей в ЛЧ, даже если все проиграть. Это в районе 30 выйдет спокойно.

      4
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      Рейтинг: +979

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Пусть Влашича продают.
      Будут в плюсе.

      -1
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      Рейтинг: +120

      FCLM_FCRM > Спартак гуно знают все 1 час назад

      Они продадут. Поступит предложение в 40 лямов, как обещают, то продадут. А Зенит ослабит конкурента

      2
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