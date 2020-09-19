Убыток ЦСКА в 2019 году – 66 миллионов

ЦСКА за прошлый финансовый год показал чистый убыток 66 миллионов долларов, пишет РБК со ссылкой на Bluecastle Enterprises Limited. Выручка – 56,3 миллиона.
При этом по итогам 2018 года выручка ЦСКА составила на 44 миллиона больше. Снижение произошло в том числе из-за неучастия клуба в Лиге чемпионов.
В докладе уточняется, что ВЭБ.РФ владеет более чем 77 процентами акций ЦСКА.
- Сейчас ЦСКА идет в таблице пятым.
- Команда выступит в группе Лиге Европы.
- У ЦСКА второй по стоимости состав в РПЛ (128 миллионов евро).
Источник: РБК