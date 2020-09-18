Тренер «Краснодара» Оленин: «Матч в ФНЛ пошел Сулейманову на пользу. Ожидаем, что вскоре он вернется на прежний уровень»

Артур Оленин, старший тренер «Краснодара», после матча восьмого тура РПЛ против «Химок» (7:2) поговорил о Магомеде-Шапи Сулейманове. Игрок забил последний гол во встрече.

«Шапи сейчас хорошо показывает себя в тренировочном процессе, мы видим его самоотдачу и рвение помочь команде на поле. Мы считаем, что матч за «Краснодар-2» в ФНЛ пошел ему на пользу. Ожидаем, что вскоре он вернeтся на свой прежний уровень, мы будем всячески способствовать этому и поддерживать его», – сказал Оленин.