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    Тренер «Краснодара» Оленин: «Матч в ФНЛ пошел Сулейманову на пользу. Ожидаем, что вскоре он вернется на прежний уровень»

    Артур Оленин, старший тренер «Краснодара», после матча восьмого тура РПЛ против «Химок» (7:2) поговорил о Магомеде-Шапи Сулейманове. Игрок забил последний гол во встрече.

    «Шапи сейчас хорошо показывает себя в тренировочном процессе, мы видим его самоотдачу и рвение помочь команде на поле. Мы считаем, что матч за «Краснодар-2» в ФНЛ пошел ему на пользу. Ожидаем, что вскоре он вернeтся на свой прежний уровень, мы будем всячески способствовать этому и поддерживать его», – сказал Оленин.

    • Сулейманов стоит 11 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у него семь матчей, один гол.
    • «Краснодар» в таблице идет третьим.

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.09.2020 23:51
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