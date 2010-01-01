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    Минспорт Московской области – о разгроме «Химок»: «Результат вопиющий. Мы этого не заслуживаем. По Гунько решим в понедельник»

    Роман Терюшков, министр спорта Московской области, прокомментировал поражение «Химок» в восьмом туре РПЛ от «Краснодара» (2:7). У химчан дубль оформил Аршак Корян.

    — Решение по Гунько будет принято в понедельник. И все вам скажем. По горячим следам мы ничего не делаем. Стараемся поступать взвешенно, нужно все оценить. В понедельник огласим решение по тренеру и спортивному директору. Здраво оцениваем ситуацию. Паники нет. Задачи у нас сохраняются. Но результат, конечно, вопиющий... Ни область., ни город этого не заслуживают!

    — Но тогда нельзя не задать вам вопрос: а зачем убирали Сергея Юрана?

    — Здесь же стоял вопрос о развитии клуба. В понедельник все скажем, надо признавать свои ошибки. К Сергею Николаевичу я всегда относился с уважением — как к игроку, как к тренеру, как к мотиватору. Но мы просто в свое время не договорились с ним по финансовым вопросам, не смогли его оставить... Мы не смогли договориться. А клубу надо было развиваться... Вы можете так и написать, что Юран является для меня легендой на поле и неплохим тренером, который удержал хорошую команду.

    • «Химки» идут в зоне вылета.
    • Команда не побеждает в РПЛ в гостях на протяжении 21 встречи.
    • «Краснодар» идет в таблице третьим.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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