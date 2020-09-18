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  • Минспорт Московской области – о разгроме «Химок»: «Результат вопиющий. Мы этого не заслуживаем. По Гунько решим в понедельник»

Минспорт Московской области – о разгроме «Химок»: «Результат вопиющий. Мы этого не заслуживаем. По Гунько решим в понедельник»

18 сентября 2020, 22:57
18

Роман Терюшков, министр спорта Московской области, прокомментировал поражение «Химок» в восьмом туре РПЛ от «Краснодара» (2:7). У химчан дубль оформил Аршак Корян.

— Решение по Гунько будет принято в понедельник. И все вам скажем. По горячим следам мы ничего не делаем. Стараемся поступать взвешенно, нужно все оценить. В понедельник огласим решение по тренеру и спортивному директору. Здраво оцениваем ситуацию. Паники нет. Задачи у нас сохраняются. Но результат, конечно, вопиющий... Ни область., ни город этого не заслуживают!

— Но тогда нельзя не задать вам вопрос: а зачем убирали Сергея Юрана?

— Здесь же стоял вопрос о развитии клуба. В понедельник все скажем, надо признавать свои ошибки. К Сергею Николаевичу я всегда относился с уважением — как к игроку, как к тренеру, как к мотиватору. Но мы просто в свое время не договорились с ним по финансовым вопросам, не смогли его оставить... Мы не смогли договориться. А клубу надо было развиваться... Вы можете так и написать, что Юран является для меня легендой на поле и неплохим тренером, который удержал хорошую команду.

  • «Химки» идут в зоне вылета.
  • Команда не побеждает в РПЛ в гостях на протяжении 21 встречи.
  • «Краснодар» идет в таблице третьим.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Краснодар Гунько Дмитрий
Комментарии (18)
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Andrew01
1600461915
Не дохера ли министров в стране развелось? одно пи.да больство, из-за амбиций Юрана поперли, хотели место в РПЛ продать а теперь хе.ню всякую говорит.
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derrik2000
1600461934
Значит ли вторая часть сего спитча, что министр спорта МО пошёл на попятную в вопросе с увольнением Юрана?
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Enter2006
1600461962
Вас всех к чертям гнать нужно, они о только Гунько решают. Баскетбол Химки и без вас давно. Вы знаете о чем. Увольняйтесь и Воробьева своего тоже заберите, никакой абсолютно губернатор, ранее директор рыбного завода которого повысили "по блату"! Роман Терюшков - ПОЗОР!!!! Вы всегда "взвешенно" подходите, но только когда "свояков" устраиваете.
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Enter2006
1600462324
Друзья, в Химках реально орудует мафия. Уродство и дебилизм начиная с создания новостроек (уплотнения), заканчивая наплевательских отношений к спорту. Этих министров под зад нужно давать, тк именно они и назначают Гунько и пр. Всё в коррупции. Этих придурей, которые решают якобы его участь, первых гнать нужно!!
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JTherry
1600464244
Краснодар "приготовил" третье пришествие Юрана в Химки)))
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Alejandrrro
1600464959
Заслуживаете ещё как. Карма после увольнения Юрана
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paracetamol
1600465359
Раньше думать надо было, когда Юрасика выставили!
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Garrincha58
1600496473
Георгий Черданцев: "Такие слабые команды как "Химки" и "Ротор" загоняют уровень РПЛ под плинтус". Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев считает, что нужно задуматься не о возможности расширения РПЛ, а о сокращении. «Мне кажется, вопрос о расширении РПЛ до 18 или тем более 20 команд в ближайшие годы поднимать просто неприлично. Такие слабые команды как «Химки» и «Ротор» загоняют уровень лиги под плинтус. «Ротор» еще и регламент санитарный не читает. Скорее сокращать лигу нужно, а не расширять», — написал Черданцев в своём твиттере.
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slavа0508
1600501302
Это карма,,,нельзя снимать тренера который вывел команду в РПЛ,,,,
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portero
1600506216
Вас бы кто решил... Юрана сожрали су...ки. Сами команду утопили.
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