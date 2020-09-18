Главные новости дня. «Ростов» может сыграть в ЛЕ с «Тоттенхэмом»; «Динамо» рассматривает трех кандидатов на замену Новикову

Глушаков – о драке в сборной на Евро-2016: «Мамаев лежал и говорил: «Сейчас встану и всех вас закопаю, порешаю».

«Ганновер» арендовал Бийола.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги. «Ливерпуль» может сыграть с «Арсеналом», «Челси» – с «Тоттенхэмом».

«Зенит» возобновил переговоры по полузащитнику «Удинезе» де Паулю.

Официально: матч «Ростов» – «Ротор» не состоится.

Sport24: Бердыев, Бувач и Парфенов – три кандидата на пост главного тренера «Динамо».

У Глушенкова подозрение на разрыв крестообразной связки колена.

«Ростов» может сыграть с «Тоттенхэмом» в квалификации ЛЕ, если пройдет «Маккаби».

«Ливерпуль» за 30 миллионов купил Тиаго Алькантару.

«Локомотив» интересуется форвардом «Стяуа» Команом.