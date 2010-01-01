«Ростов» может сыграть с «Тоттенхэмом» в квалификации ЛЕ, если пройдет «Маккаби»

От мысли , что Ростову играть в Лондоне с одним из лидеров АПЛ при 60 000 , накатывает тоска и начинает реально "плющить" от безысходности … шансы у Ростова против "топов" Европы есть …. но тогда обыгрывать их обещал Бердыев... а Карпин нам обещает пройти Тоттенхэм?
Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы.
«Ростов», если в третьем раунде квалификации выиграет у «Маккаби» из Хайфы, встретится с победителем пары «Шкендия» – «Тоттенхэм».
- Матчи раунда плей-офф ЛЕ запланированы на 1 октября.
- «Ростов» в случае прохода в эту стадию сыграет в гостях у соперника.