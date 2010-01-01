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    «Ростов» может сыграть с «Тоттенхэмом» в квалификации ЛЕ, если пройдет «Маккаби»

    Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы.

    «Ростов», если в третьем раунде квалификации выиграет у «Маккаби» из Хайфы, встретится с победителем пары «Шкендия»«Тоттенхэм».

    • Матчи раунда плей-офф ЛЕ запланированы на 1 октября.
    • «Ростов» в случае прохода в эту стадию сыграет в гостях у соперника.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии11
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      Рейтинг: +988

      моэм 38 минут назад

      От мысли , что Ростову играть в Лондоне с одним из лидеров АПЛ при 60 000 , накатывает тоска и начинает реально "плющить" от безысходности … шансы у Ростова против "топов" Европы есть …. но тогда обыгрывать их обещал Бердыев... а Карпин нам обещает пройти Тоттенхэм?

      0
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      Рейтинг: +40829

      MaxRnD > моэм 20 минут назад

      Со времён царя Гороха Ростов всегда предельно мотивирован на лидеров и, спустя рукава, играет со всеми остальными, так что будем надеяться именно на эмоциональный подъём

      1
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      Рейтинг: +1697

      Бомбардиръ 39 минут назад

      Надо будет показать этим Тётенькам Рост своего мужского достоинства.

      0
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      Рейтинг: +40829

      MaxRnD 42 минуты назад

      Моуриньо - физрук, которому даже Бухаров забивал, а недавно так вообще от болгар еле ноги унёс, так что ещё будем посмотреть....
      PS Калачёв жаль не дождался новой встречи с "лепшим корешем"

      4
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      Рейтинг: +4630

      Рубинище 45 минут назад

      Ростову удачи конечно, буду болеть естественно, но походу ещё минус одна команда.

      4
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      Рейтинг: +13795

      slavutiq70 55 минут назад

      Сразу сильные соперники,тем интересней,Валера верим,,,Ростову удачи,,,

      1
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      Рейтинг: +11453

      Garrincha58 58 минут назад

      в ЛЧ - Зенит и Локо в ЛЕ - ЦСКА и Краснодар, а надеяться можно на удачный жребий и на ЦСКА и то если дойдут до 1/4 это будет успех

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      Рейтинг: +11034

      KLIM777 1 час назад

      Писец млять. 3 место в ЛЧ судя по-всему вернем лет через 10 в лучшем случае. Тут ТТ, вопросов к Ростову не будет.

      А вот вопросы к Дырнамо будут всегда.

      4
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      Рейтинг: +3224

      Cleaner 1 час назад

      Минус еще один клуб из России.

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      Рейтинг: +12867

      vladimir-7 > Cleaner 1 час назад

      Маккаби пройти сложно, а Тоттенхэм и подавно, но мы будем
      надеяться на везение.

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      Рейтинг: +3224

      Cleaner > vladimir-7 59 минут назад

      Я именно про Тоттенхем.

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