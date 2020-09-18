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    Sport24: Бердыев, Бувач и Парфенов – три кандидата на пост главного тренера «Динамо»

    Руководство московского «Динамо» задумывается над сменой главного тренера после вылета из Лиги Европы от тбилисского «Локомотива» (1:2).

    У москвичей есть три кандидатуры на пост главного тренера клуба. Это бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев, экс-наставник «Урала» Дмитрий Парфенов и заместитель генерального директора «Динамо» по спорту Желько Бувач.

    • Бердыев дважды брал золото чемпионата России с «Рубином».
    • Парфенов покинул «Урал» из-за ссоры с Ивановым.
    • Бувач работал ассистентом Клоппа в «Ливерпуле» с 2015 по 2018 год.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12867

      vladimir-7 44 минуты назад

      Скорее всего главным тренером Динамо будет Д.Парфенов, но что
      ожидать от руководства, неизвестно никому.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1335

      gor77 56 минут назад

      Не много не в тему.
      Всем пардон!!!
      Бомбардир!
      Лучше бы вспомнили, что сегодня исполняется 78 лет со дня рождения бывшего тренера ЦСКА Павла Садырина.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7022

      piligrim1986 59 минут назад

      не стоит этого делать. нормальный тренер у них.

      0
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