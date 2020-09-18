Sport24: Бердыев, Бувач и Парфенов – три кандидата на пост главного тренера «Динамо»

Руководство московского «Динамо» задумывается над сменой главного тренера после вылета из Лиги Европы от тбилисского «Локомотива» (1:2).
У москвичей есть три кандидатуры на пост главного тренера клуба. Это бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев, экс-наставник «Урала» Дмитрий Парфенов и заместитель генерального директора «Динамо» по спорту Желько Бувач.
- Бердыев дважды брал золото чемпионата России с «Рубином».
- Парфенов покинул «Урал» из-за ссоры с Ивановым.
- Бувач работал ассистентом Клоппа в «Ливерпуле» с 2015 по 2018 год.
Источник: Sport24