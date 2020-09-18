Sport24: Бердыев, Бувач и Парфенов – три кандидата на пост главного тренера «Динамо»

Скорее всего главным тренером Динамо будет Д.Парфенов, но что
ожидать от руководства, неизвестно никому.
Руководство московского «Динамо» задумывается над сменой главного тренера после вылета из Лиги Европы от тбилисского «Локомотива» (1:2).
У москвичей есть три кандидатуры на пост главного тренера клуба. Это бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев, экс-наставник «Урала» Дмитрий Парфенов и заместитель генерального директора «Динамо» по спорту Желько Бувач.
- Бердыев дважды брал золото чемпионата России с «Рубином».
- Парфенов покинул «Урал» из-за ссоры с Ивановым.
- Бувач работал ассистентом Клоппа в «Ливерпуле» с 2015 по 2018 год.