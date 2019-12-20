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    Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги. «Ливерпуль» может сыграть с «Арсеналом», «Челси» – с «Тоттенхэмом»

    Определены возможные пары 1/8 финала Кубка английской лиги. Список представлен ниже.

    «Линкольн Сити»/«Ливерпуль» – «Лестер Сити»/«Арсенал»;

    «Миллуолл»/«Бeрнли» – «Манчестер Сити»/«Борнмут»;

    «Вест Бромвич Альбион»/«Брентфорд» – «Фулхэм»/«Шеффилд Уэнсдей»;

    «Флитвуд Таун»/«Эвертон» – «Вест Хэм Юнайтед»/«Халл Сити»;

    «Бристоль Сити»/«Астон Вилла» – «Сток Сити»/«Джиллингем»;

    «Лейтон Ориент»/«Тоттенхэм Хотспур» – «Челси»/«Барнсли»;

    «Ньюпорт»/«Уотфорд» – «Моркэм»/«Ньюкасл Юнайтед»;

    «Престон»/«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Лутон»/«Манчестер Юнайтед».

    • Матчи этой стадии будут сыграны на неделе, начинающейся 28 сентября.

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    Источник: твиттер Кубка английской лиги

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