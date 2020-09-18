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  • Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги. «Ливерпуль» может сыграть с «Арсеналом», «Челси» – с «Тоттенхэмом»

Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги. «Ливерпуль» может сыграть с «Арсеналом», «Челси» – с «Тоттенхэмом»

18 сентября 2020, 07:32
2

Определены возможные пары 1/8 финала Кубка английской лиги. Список представлен ниже.

«Линкольн Сити»/«Ливерпуль» – «Лестер Сити»/«Арсенал»;

«Миллуолл»/«Бeрнли» – «Манчестер Сити»/«Борнмут»;

«Вест Бромвич Альбион»/«Брентфорд» – «Фулхэм»/«Шеффилд Уэнсдей»;

«Флитвуд Таун»/«Эвертон» – «Вест Хэм Юнайтед»/«Халл Сити»;

«Бристоль Сити»/«Астон Вилла» – «Сток Сити»/«Джиллингем»;

«Лейтон Ориент»/«Тоттенхэм Хотспур» – «Челси»/«Барнсли»;

«Ньюпорт»/«Уотфорд» – «Моркэм»/«Ньюкасл Юнайтед»;

«Престон»/«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Лутон»/«Манчестер Юнайтед».

  • Матчи этой стадии будут сыграны на неделе, начинающейся 28 сентября.

Источник: твиттер Кубка английской лиги
Англия. Кубок лиги Англия. Премьер-лига Арсенал Челси Ливерпуль Тоттенхэм
Комментарии (2)
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Garrincha58
1600418482
во правильно, а у нас хрень какая разводят более сильных, а надо как в АПЛ жеребьёвка и всё кто на кого попадёт
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