Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги. «Ливерпуль» может сыграть с «Арсеналом», «Челси» – с «Тоттенхэмом»

Определены возможные пары 1/8 финала Кубка английской лиги. Список представлен ниже.
«Линкольн Сити»/«Ливерпуль» – «Лестер Сити»/«Арсенал»;
«Миллуолл»/«Бeрнли» – «Манчестер Сити»/«Борнмут»;
«Вест Бромвич Альбион»/«Брентфорд» – «Фулхэм»/«Шеффилд Уэнсдей»;
«Флитвуд Таун»/«Эвертон» – «Вест Хэм Юнайтед»/«Халл Сити»;
«Бристоль Сити»/«Астон Вилла» – «Сток Сити»/«Джиллингем»;
«Лейтон Ориент»/«Тоттенхэм Хотспур» – «Челси»/«Барнсли»;
«Ньюпорт»/«Уотфорд» – «Моркэм»/«Ньюкасл Юнайтед»;
«Престон»/«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Лутон»/«Манчестер Юнайтед».
- Матчи этой стадии будут сыграны на неделе, начинающейся 28 сентября.
Источник: твиттер Кубка английской лиги