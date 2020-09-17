Daily Mail: «Тоттенхэм» на год арендовал Бэйла, часть зарплаты игрока будет платить «Реал»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл в ближайшее время вернется в «Тоттенхэм».
По информации Daily Mail, лондонский клуб согласовал аренду 31-летнего футболиста до конца сезона. Официально о сделке будет объявлено после улаживания нескольких мелких нюансов.
В «Тоттенхэме» валлиец будет зарабатывать около 13 миллионов фунтов в год, часть зарплаты продолжат платить мадридцы.
На трансфере Бэйла настоял Жозе Моуринью, потребовавший срочного усиления состава после поражения от «Эвертона» (0:1) в прошлое воскресенье.
- Игрок выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год.
- Семь лет назад англичане заработали на продаже Бэйла в «Реал» 101 миллион евро.
- Контракт британца с испанским клубом рассчитан до июня 2022 года.
Источник: Daily Mail