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    Daily Mail: «Тоттенхэм» на год арендовал Бэйла, часть зарплаты игрока будет платить «Реал»

    Вингер «Реала» Гарет Бэйл в ближайшее время вернется в «Тоттенхэм».

    По информации Daily Mail, лондонский клуб согласовал аренду 31-летнего футболиста до конца сезона. Официально о сделке будет объявлено после улаживания нескольких мелких нюансов.

    В «Тоттенхэме» валлиец будет зарабатывать около 13 миллионов фунтов в год, часть зарплаты продолжат платить мадридцы.

    На трансфере Бэйла настоял Жозе Моуринью, потребовавший срочного усиления состава после поражения от «Эвертона» (0:1) в прошлое воскресенье.

    • Игрок выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год.
    • Семь лет назад англичане заработали на продаже Бэйла в «Реал» 101 миллион евро.
    • Контракт британца с испанским клубом рассчитан до июня 2022 года.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +436

      кран 59 минут назад

      Отличный вариант для всех сторон!!!

      1
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      Рейтинг: +41689

      portero 1 час назад

      Неужто Бейл начнет играть по максимуму...

      0
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      Рейтинг: +162

      Октавиус 2 часа назад

      Неужели наши молитвы услышаны?

      1
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      Рейтинг: +81

      Jurabay 2 часа назад

      Сон Кейн Бейл хорошая трио будет

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