Daily Mail: «Тоттенхэм» на год арендовал Бэйла, часть зарплаты игрока будет платить «Реал»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл в ближайшее время вернется в «Тоттенхэм».

По информации Daily Mail, лондонский клуб согласовал аренду 31-летнего футболиста до конца сезона. Официально о сделке будет объявлено после улаживания нескольких мелких нюансов.

В «Тоттенхэме» валлиец будет зарабатывать около 13 миллионов фунтов в год, часть зарплаты продолжат платить мадридцы.

На трансфере Бэйла настоял Жозе Моуринью, потребовавший срочного усиления состава после поражения от «Эвертона» (0:1) в прошлое воскресенье.