Тедеско – о победе 5:1 над «Родиной»: «Могли забить ещe больше»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча Кубка России против «Родины» (5:1).

«Мы сделали свою работу. Важно было забить быстрый гол, держать высокий уровень игры. Надо отдать должное «Родине». Молодая команда, молодые ребята бились до конца.

Забили мы сегодня много, могли ещe больше. В конце дали поиграть молодым футболистам. Сегодня было много позиционных атак, но они проходили и в прошлых матчах.

Возможно, в первом тайме были слишком терпеливыми. Но во втором всe было получше», – сказал Тедеско.

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