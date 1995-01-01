Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Тедеско – о победе 5:1 над «Родиной»: «Могли забить ещe больше»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча Кубка России против «Родины» (5:1).

    «Мы сделали свою работу. Важно было забить быстрый гол, держать высокий уровень игры. Надо отдать должное «Родине». Молодая команда, молодые ребята бились до конца.

    Забили мы сегодня много, могли ещe больше. В конце дали поиграть молодым футболистам. Сегодня было много позиционных атак, но они проходили и в прошлых матчах.

    Возможно, в первом тайме были слишком терпеливыми. Но во втором всe было получше», – сказал Тедеско.

    Кубок России. «Спартак» на «Открытие Арене» разгромил в дерби «Родину»

    Тренер «Родины» Лактионов: «Горжусь пацанами»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:23
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13237

      silver29 2 часа назад

      Обычная двухсторонка, ее проводят на тренировках, говорить не о чем. ФК "Родина" играл как мог, и очень достойно в обороне не сидели стеной, даже забили ((((, а тедеско оборону так и не построил ((((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3216

      Cleaner 2 часа назад

      Спартак вообще крут! Разгромил ТАКОЙ клуб! А ведь мог забить и еще больше! Тедеско, с ТАКИМИ командами нужно играть ТРЕТЬИМ составом! Выигрывать, а на следующий день об этой игре забывать...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13237

      silver29 > Cleaner 2 часа назад

      В чем-то ты прав, самое время было проверить дубль как ближайший резерв, а то высокооплачиваемые не очень хотят играть ((( одно радует тедеско почти совсем не прыгал на бровке )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4010

      Томик > Cleaner 1 час назад

      Играть такие матчи третьими составами - это неуважение к клубу и его болельщикам. Своим, кстати, тоже. Всегда же все хором к этому отрицательно относились и пытались поднять статус кубка. Но когда именно "Спартак" играет в такой игре сильным составом - это не комильфо, конечно же. Что Вам надо? Чтобы именно третьим составом играл? Четвёртым? И проиграл? Тогда будете довольны? И вот тогда можно будет не на следующий день забыть об этой игре, а ещё лет пять писать как прос.рали пятой лиге.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24681

      oyabun 2 часа назад

      Интересно, почему Селихова не было даже в запасе? Неужели всё еще долечивается? Максименко всё больше разочаровывает. Напоминает Джанаева и Песьякова в бытность их в Спартаке. Среднего уровня вратарь.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13237

      silver29 > oyabun 2 часа назад

      Каюсь, считал Максименко будет профессионально расти и даже предлагал его в сборную пригласить ((( рано, если он считает что достиг потолка и в основе Спартака железно, то надо его присадить на лавку.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97

      RUSSIANPOWER > oyabun 1 час назад

      То есть Вам достаточно 2-3 слабых матча за год, чтобы ставить крест на вратаре?! Уже забыли как он тащил по ходу прошлого сезона.. Молодой парень, особенно для вратаря. Стабильности не очень хватает, психология хромает, судя по дерби. Но сразу говорить, что он разочаровывает и нужен другой, как по мне, преждевременно. Ошибки бывают у всех, может у парня черная полоса.. Время покажет

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79130
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru