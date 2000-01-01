Кубок России. «Спартак» на «Открытие Арене» разгромил в дерби «Родину»

«Спартак» стартовал в Кубке России с разгромной победы в дерби. Дебютные мячи забили Остон Урунов и Айртон.

21 октября спартаковцы проведут второй матч группы против «Енисея». «Родина» сыграет с ним 30 сентября.

Кубок России. Элитный групповой раунд. 1-й тур

Родина (Москва) – Спартак (Москва) – 1:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Соболев, 35; 0:2 – Урунов, 53; 0:3 – Айртон, 56; 0:4 – Зобнин, 59; 1:4 – Абдусаламов, 61; 1:5 – Понсе, 81.

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