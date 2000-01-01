Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Кубок России. «Спартак» на «Открытие Арене» разгромил в дерби «Родину»

    «Спартак» стартовал в Кубке России с разгромной победы в дерби. Дебютные мячи забили Остон Урунов и Айртон.

    21 октября спартаковцы проведут второй матч группы против «Енисея». «Родина» сыграет с ним 30 сентября.

    Кубок России. Элитный групповой раунд. 1-й тур

    Родина (Москва) – Спартак (Москва) – 1:5 (0:1)

    Голы: 0:1 – Соболев, 35; 0:2 – Урунов, 53; 0:3 – Айртон, 56; 0:4 – Зобнин, 59; 1:4 – Абдусаламов, 61; 1:5 – Понсе, 81.

    Календарь Кубка России

    Турнирные таблицы Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:58
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18208

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Похоже на Краснодар - Ростов. А Кокорину вообще повезло - второй раз против детей играл. Осадок неприятный от таких игр.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1783

      upiter622 29 минут назад

      Окуеть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +881

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Кокорин как стал ЛГБТ перестал забивать!
      =)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +857

      wobaekat 1 час назад

      Нехорошо так с Родиной поступать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5147

      Alekxei Z. 1 час назад

      Даже с соперником из ПФЛ Кутепов выглядел ужасно.
      Днище ЗМС.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3532

      playsh > Alekxei Z. 2 секунды назад

      Задроченный мистер спорта,как и большинство из той "гвардии-18."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +558

      qawzsexdr 1 час назад

      Молодцы, основным составом, ведь это сама Родина.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +253

      логист 1 час назад

      Родина она даже не из Фнл а еще ниже лигой, СПАРТАК так держать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3646

      житель СПб 1 час назад

      Ребята, при всем уважении к Спартаку - что, и победой против такого соперника надо хвастаться и восторженно радоваться? Это - дерби? Смешно... Выставили лучших напов России против команды такого уровня, и другой результат был просто невозможен. Енисей - команда была получше, особенно при спартаковском тренере...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10797

      derrik2000 > житель СПб 1 час назад

      А "Родина" - то на удивление ИГРАЛА, а не закрывалась весь матч.
      Играла, насколько ей позволяли игроки Спартака.
      А в начале 1-го и 2-го таймов - примерно минут по 12-15 - они игрокам "Родины" позволяли очень многое.
      Повезло нашим, что "Родина" всего один мяч забила.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3646

      житель СПб > derrik2000 1 час назад

      Приветствую! Тогда жаль, что не смотрел...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10797

      derrik2000 > житель СПб 1 час назад

      Добрый вечер в хату! ))
      Действительно - ЖАЛЬ...


      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3099

      uBaH_ > житель СПб 1 час назад

      Где хвастаются, и радуются ? У вас в Питере одни шизофреники ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79126

      zigbert > житель СПб 1 час назад

      Вообще это не вина Спартака что была придумана такая схема розыгрыша Кубка России. В этой игре было сделано много замен и в плане тренировки она совсем была не лишней чтобы проверить ближайший резерв. Пятый гол все же советую посмотреть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +772

      nominum 1 час назад

      Спартак разгромил родину... Двусмысленно так звучит. Вспоминается исторический анекдот о том как пытались найти название автомобилю "Победа". Первоначально планировали назвать автомобиль "Родина". Но Сталин спросил: " И почём будете Родину продавать?" После этого авто нарекли "Победой". Ну а за такой заголовок: "Спартак" разгромил "Родину" - можно и на Колыму. Писать об успехах Чукотского футбола.))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79126

      zigbert > nominum 1 час назад

      Любопытное сравнение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3532

      playsh 1 час назад

      Что Кокор не забил? Видимо, Родина посильней будет младшего Ростова,да?

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79119
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru