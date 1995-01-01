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    Тренер «Родины» Лактионов: «Горжусь пацанами»

    Главный тренер «Родины» Денис Лактионов подвел итоги матча элитного раунда Кубка России со «Спартаком» (1:5).

    «Поздравляю «Спартак» с победой. Горжусь пацанами. Сделали максимум, играли все 90 минут, держали в напряжении соперника. Команда у нас молодая. В первом тайме играли по счету, во втором вышли, уступая один мяч.

    У нас было два хороших момента, чтобы сравнять счeт. Но не забиваешь ты, забивают тебе. Мы требовали максимум. Что планировали, всe получилось. Просто «Спартак» – классная команда, умеет поднимать темп», – передает слова Лактионова «Чемпионат».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3532

      playsh 3 минуты назад

      Жаль,что ещё пару мячей Джикии с Кутеповым не закатили,для ума полезно было бы.Родина,респект Вам.

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      Рейтинг: +10797

      derrik2000 57 минут назад

      Скажу о команде "Родина" только одно - МОЛОДЦЫ!
      Дали бой "евромиллионерам"!
      Только удача в этом матче от вас отвернулась.
      А то наказали бы ПИЖОНОВ.

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