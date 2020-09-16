Тренер «Родины» Лактионов: «Горжусь пацанами»

Главный тренер «Родины» Денис Лактионов подвел итоги матча элитного раунда Кубка России со «Спартаком» (1:5).

«Поздравляю «Спартак» с победой. Горжусь пацанами. Сделали максимум, играли все 90 минут, держали в напряжении соперника. Команда у нас молодая. В первом тайме играли по счету, во втором вышли, уступая один мяч.

У нас было два хороших момента, чтобы сравнять счeт. Но не забиваешь ты, забивают тебе. Мы требовали максимум. Что планировали, всe получилось. Просто «Спартак» – классная команда, умеет поднимать темп», – передает слова Лактионова «Чемпионат».