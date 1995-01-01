Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    «ПСЖ» выпустил заявление в поддержку Неймара

    «ПСЖ» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу ситуации с конфликтом между нападающим Неймаром и защитником «Марселя» Альваро Гонсалесом во время воскресного матча.

    «ПСЖ» решительно поддерживает Неймара, который сообщил, что стал жертвой расистских оскорблений со стороны соперника. Клуб напоминает, что расизму нет места ни в обществе, ни в футболе, ни в нашей жизни, и призывает всех выступить против всех его проявлений во всeм мире.

    Более 15 лет клуб твeрдо привержен борьбе со всеми формами дискриминации вместе с партнeрами. «ПСЖ» рассчитывает, что дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции расследует и прольeт свет на эти факты. Клуб готов сотрудничать в ходе расследования», – говорится в заявлении.

    • Неймар ударил Гонсалеса кулаком в голову.
    • Бразильцу грозит семиматчевая дисквалификация.
    • По словам игрока «ПСЖ», соперник назвал его «обезьяной и сукиным сыном».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:16
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2948

      solodealer 2 минуты назад

      ...Гонсалес назвал Неймара «обезьяной и сукиным сыном».????
      А...пардон, где тут расизм?)))
      И... на что конкретно обиделся Неймар?)))
      На правду или на НЕПРАВДУ?)))
      У "великих" (пинателей мяча)... очень болезненное самолюбие, чем вполне пользуются противники с головй))) Помните , как Зидана СЛОВАМИ вывели из себя настолько, что он башкой бодаться полез!))) И был удалён В ФИНАЛЕ ЧМ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16649

      bset 5 минут назад

      То есть расизм вы осуждаете, а применение насилия поддерживаете? Ни одно оскорбительное высказывание не дает права бить другого человека.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2948

      solodealer > bset 2 минуты назад

      +

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79085
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru