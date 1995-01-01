«ПСЖ» выпустил заявление в поддержку Неймара

...Гонсалес назвал Неймара «обезьяной и сукиным сыном».????
А...пардон, где тут расизм?)))
И... на что конкретно обиделся Неймар?)))
На правду или на НЕПРАВДУ?)))
У "великих" (пинателей мяча)... очень болезненное самолюбие, чем вполне пользуются противники с головй))) Помните , как Зидана СЛОВАМИ вывели из себя настолько, что он башкой бодаться полез!))) И был удалён В ФИНАЛЕ ЧМ!
«ПСЖ» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу ситуации с конфликтом между нападающим Неймаром и защитником «Марселя» Альваро Гонсалесом во время воскресного матча.
«ПСЖ» решительно поддерживает Неймара, который сообщил, что стал жертвой расистских оскорблений со стороны соперника. Клуб напоминает, что расизму нет места ни в обществе, ни в футболе, ни в нашей жизни, и призывает всех выступить против всех его проявлений во всeм мире.
Более 15 лет клуб твeрдо привержен борьбе со всеми формами дискриминации вместе с партнeрами. «ПСЖ» рассчитывает, что дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции расследует и прольeт свет на эти факты. Клуб готов сотрудничать в ходе расследования», – говорится в заявлении.
- Неймар ударил Гонсалеса кулаком в голову.
- Бразильцу грозит семиматчевая дисквалификация.
- По словам игрока «ПСЖ», соперник назвал его «обезьяной и сукиным сыном».