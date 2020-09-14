«ПСЖ» выпустил заявление в поддержку Неймара

«ПСЖ» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу ситуации с конфликтом между нападающим Неймаром и защитником «Марселя» Альваро Гонсалесом во время воскресного матча.

«ПСЖ» решительно поддерживает Неймара, который сообщил, что стал жертвой расистских оскорблений со стороны соперника. Клуб напоминает, что расизму нет места ни в обществе, ни в футболе, ни в нашей жизни, и призывает всех выступить против всех его проявлений во всeм мире.

Более 15 лет клуб твeрдо привержен борьбе со всеми формами дискриминации вместе с партнeрами. «ПСЖ» рассчитывает, что дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции расследует и прольeт свет на эти факты. Клуб готов сотрудничать в ходе расследования», – говорится в заявлении.