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    Эджуке: «Атмосфера на матче со «Спартаком» была сумасшедшей»

    Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился впечатлениями от матча седьмого тура РПЛ против «Спартака» (3:1). Новичок команды забил последний гол.

    — Чиди, поздравляем с первым дерби, с дебютным голом, что ты скажешь об этой большой победе?

    — Спасибо! Честно говоря, это была действительно хорошая победа для команды. Я думаю, все сегодня усердно играли и потратили много сил. Выиграть дерби – самое важное. И, конечно, я рад, что забил гол, надеюсь, это первый будет гол из многих.

    — Несмотря на ограничения и тот факт, что стадион не был заполнен, как тебе атмосфера?

    — Честно говоря, фанаты были восхитительны, они поддерживали, пели свои кричалки, даже когда мы пропустили гол в начале первого тайма. Я действительно насладился тем, что видел. Атмосфера была сумасшедшей. Я буду ждать такого же на предстоящих матчах.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8397

      alarm 2 часа назад

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