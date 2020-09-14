Неймар – Гонсалесу: «Ты не мужчина. Я тебя не уважаю!»

Продолжается перепалка в твиттере между форвардом «ПСЖ» Неймаром и защитником «Марселя» Альваро Гонсалесом.

В конце воскресного матча бразилец ударил соперника кулаком в голову.

После игры Неймар написал в твиттере, что испанец назвал его «обезьяной и сукиным сыном».

Гонсалес в ответ призвал нападающего «ПСЖ» научиться проигрывать.

«Ты не мужчина, если не можешь признать свою ошибку. Поражения – часть спорта. Но оскорбления и расизм? Нет, я против этого. Я тебя не уважаю! Ты бесхарактерный! Признайся, что ты сказал на самом деле... Будь мужчиной! Расист», – написал Неймар в комментариях к последнему посту Гонсалеса.