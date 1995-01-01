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    Неймар – Гонсалесу: «Ты не мужчина. Я тебя не уважаю!»

    Продолжается перепалка в твиттере между форвардом «ПСЖ» Неймаром и защитником «Марселя» Альваро Гонсалесом.

    • В конце воскресного матча бразилец ударил соперника кулаком в голову.
    • После игры Неймар написал в твиттере, что испанец назвал его «обезьяной и сукиным сыном».
    • Гонсалес в ответ призвал нападающего «ПСЖ» научиться проигрывать.

    «Ты не мужчина, если не можешь признать свою ошибку. Поражения – часть спорта. Но оскорбления и расизм? Нет, я против этого. Я тебя не уважаю! Ты бесхарактерный! Признайся, что ты сказал на самом деле... Будь мужчиной! Расист», – написал Неймар в комментариях к последнему посту Гонсалеса.

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    Источник: Твиттер Неймара

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11410

      Garrincha58 1 час назад

      а тебя вообще никто уже не уважает пижон и клоун

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