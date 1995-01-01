Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Медведев: «Рубин» должен играть как минимум в Лиге Европы»

    Вратарь «Рубина» Никита Медведев поделился впечатлениями после матча против «Динамо», который стал для него дебютным в составе казанской команды.

    «Супер! Главное, что выиграли, поднялись вверх по турнирной таблице, у нас амбициозный клуб, у нас есть задачи, которые мы должны выполнить.

    «Рубин» как минимум должен играть в Лиге Европы, у нас молодая команда и все впереди, все зависит от нас.

    Коллектив за счет именно таких тяжелых побед и закаляется. Молодые ребята должны проходить через такие игры», – сказал Медведев.

    • «Рубин» набрал 11 очков в семи стартовых турах.
    • Команда Леонида Слуцкого идет на пятом месте в турнирной таблице.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79085
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru