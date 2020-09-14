Медведев: «Рубин» должен играть как минимум в Лиге Европы»

Вратарь «Рубина» Никита Медведев поделился впечатлениями после матча против «Динамо», который стал для него дебютным в составе казанской команды.

«Супер! Главное, что выиграли, поднялись вверх по турнирной таблице, у нас амбициозный клуб, у нас есть задачи, которые мы должны выполнить.

«Рубин» как минимум должен играть в Лиге Европы, у нас молодая команда и все впереди, все зависит от нас.

Коллектив за счет именно таких тяжелых побед и закаляется. Молодые ребята должны проходить через такие игры», – сказал Медведев.