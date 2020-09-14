Медведев: «Рубин» должен играть как минимум в Лиге Европы»

Вратарь «Рубина» Никита Медведев поделился впечатлениями после матча против «Динамо», который стал для него дебютным в составе казанской команды.
«Супер! Главное, что выиграли, поднялись вверх по турнирной таблице, у нас амбициозный клуб, у нас есть задачи, которые мы должны выполнить.
«Рубин» как минимум должен играть в Лиге Европы, у нас молодая команда и все впереди, все зависит от нас.
Коллектив за счет именно таких тяжелых побед и закаляется. Молодые ребята должны проходить через такие игры», – сказал Медведев.
- «Рубин» набрал 11 очков в семи стартовых турах.
- Команда Леонида Слуцкого идет на пятом месте в турнирной таблице.
Источник: Официальный сайт «Рубина»