Главный тренер «Динамо» – о поражении от «Рубина»: «Пенальти в наши в ворота не было. Кварацхелия нырял сам»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался по поводу поражения в матче 7-го тура РПЛ с «Рубином».

«Мы проиграли, но сегодня не могу предъявлять претензии команде по самоотдаче и по игре. До удаления мы переигрывали «Рубин».

Возникает большой вопрос по пенальти, потому что игрок «Рубина» (Хвича Кварацхелия – прим. «Бомбардира») сначала начал нырять, а потом произошло касание. Я считаю, что пенальти в наши ворота не было. Ребята хотели и могли забить.

Как пропустили атаку «Рубина», которая привела к голу? Хорошие действия «Рубина» и позиционная ошибка игроков обороны. Если мы идем в подкат в штрафной, нужно быть уверенным, что сыграем в мяч. Могли обойтись без этого подката. Индивидуальная ошибка и хорошие действия игроков «Рубина» — причина пропущенного мяча», – прокомментировал Новиков.