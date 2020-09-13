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    Главный тренер «Динамо» – о поражении от «Рубина»: «Пенальти в наши в ворота не было. Кварацхелия нырял сам»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался по поводу поражения в матче 7-го тура РПЛ с «Рубином».

    «Мы проиграли, но сегодня не могу предъявлять претензии команде по самоотдаче и по игре. До удаления мы переигрывали «Рубин».

    Возникает большой вопрос по пенальти, потому что игрок «Рубина» (Хвича Кварацхелия – прим. «Бомбардира») сначала начал нырять, а потом произошло касание. Я считаю, что пенальти в наши ворота не было. Ребята хотели и могли забить.

    Как пропустили атаку «Рубина», которая привела к голу? Хорошие действия «Рубина» и позиционная ошибка игроков обороны. Если мы идем в подкат в штрафной, нужно быть уверенным, что сыграем в мяч. Могли обойтись без этого подката. Индивидуальная ошибка и хорошие действия игроков «Рубина» — причина пропущенного мяча», – прокомментировал Новиков.

    • «Динамо» проиграло со счетом 0:1, гол с пенальти забил Джордже Деспотович.
    • Москвичи опустились на пятую строчку, «Рубин» поднялся на четвертое место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1376

      LOKOfanatik19 40 минут назад

      Что что, но тут пенальти 100 процентный.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4698

      порт 51 минуту назад

      Пенальти был.

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