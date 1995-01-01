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    «Ротор» и «Краснодар» не сыграют из-за вспышки коронавируса у волгоградцев

    Матч 7-го тура РПЛ между «Ротором» и «Краснодаром» отменен.

    Игра была отменена из-за вспышки коронавируса в составе волгоградской команды. В «Роторе» было выявлено семь положительных на COVID-19.

    «По состоянию на 17:45 Российская Премьер-лига не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» – «Краснодар» не состоится», – говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

    • Встреча должна была состоятся сегодня в Волгограде.
    • «Ротор» идет в РПЛ последним, «Краснодар» занимает девятое место.

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    Источник: Телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1245

      Retiremen_VMF 4 минуты назад

      И что, техническое или перенос?

      0
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      Рейтинг: +1321

      kvm 4 минуты назад

      ротору сухарь

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