«Ротор» и «Краснодар» не сыграют из-за вспышки коронавируса у волгоградцев

Матч 7-го тура РПЛ между «Ротором» и «Краснодаром» отменен.

Игра отменена из-за вспышки коронавируса в составе волгоградской команды. В «Роторе» было выявлено семь положительных на COVID-19.

«По состоянию на 17:45 Премьер-лига не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура РПЛ «Ротор» – «Краснодар» не состоится», – говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.