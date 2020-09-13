Куман: «Месси знает, что ему нужно улучшаться»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий после товарищеского матча против «Химнастика» (3:1). Это первая встреча нидерландца во главе каталонцев.

«С этого момента мы должны больше работать над тактикой. Ранее мы много работали над «физикой».

Лионель Месси хорошо тренируется, даже в выходной. Он прекрасно знает, что ему нужно улучшаться физически, как и остальным», – цитирует Кумана Marca.