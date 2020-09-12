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    Куман: «Месси знает, что ему нужно улучшаться»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий после товарищеского матча против «Химнастика» (3:1). Это первая встреча нидерландца во главе каталонцев.

    «С этого момента мы должны больше работать над тактикой. Ранее мы много работали над «физикой».

    Лионель Месси хорошо тренируется, даже в выходной. Он прекрасно знает, что ему нужно улучшаться физически, как и остальным», – цитирует Кумана Marca.

    • Месси хотел покинуть «Барселону», но не договорился с руководством.
    • Он всю карьеру проводит в Каталонии.
    • Первый матч Примеры «Барселона» проведет 27 сентября против «Вильярреала».

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    Источник: Marca

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