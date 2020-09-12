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  • «Спартак» перед дерби с ЦСКА выложил ролик, где втыкают булавки в куклу с надписью «конь»

«Спартак» перед дерби с ЦСКА выложил ролик, где втыкают булавки в куклу с надписью «конь»

12 сентября 2020, 17:59
38

Пресс-служба «Спартака» опубликовала в ютуб-канале видео под названием «Мы не играем в куклы. Мы играем в футбол!».

В ролике показаны голы спартаковских футболистов в ворота ЦСКА в матчах прошлых лет, а параллельно куклу с надписью «конь» протыкают иголками.

Это отсылка к юмористическому шоу Footdoll, которое с лета выходит на ютуб-канале ЦСКА.

  • Столичное дерби состоится в воскресенье на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
  • Начало игры – в 19:00 мск.
  • В пятницу ЦСКА опубликовал превью к матчу со «Спартаком», подписав его: «Москва красно-синяя».

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (38)
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portero
1599923242
Ну ЦСКА могут ответить поинтересней, но главный ответ за победителем в игре с мячом(голы подобрали неплохо).
Посмотрим кто кого скушает на поле.....
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ЮНик
1599924115
К подобному классному, остроумному креативу и умению в любой ситуации поддерживать свою команду, да еще бы мастерство, умение, желание и стабильность в игре футболистов "Спартака". И в мире не было тогда команды лучше "Спартака"! Но это фантастика, сынок...(((
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Sviro
1599924699
Тупая и не шутка ни разу. Из ведического культа колдовство и может е*ануть в обратку. Не верю ни в бога ни в чёрта но какие-то силы есть. Зря они так.
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Plyash
1599925581
Ролик понятный,как и у ЦСКА на кануне,сродни боксёрским взглядам в упор. Вот только куклу Вуду не надо колоть,наверное,так и заиграться можно,хотя я не верующий вроде.Просто выдайте классный футбол и всё будет хорошо.Я Спартач,но в остальных играх желаю удачи всем Московским командам.
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Иван Петров 1986
1599925704
Да! Совсем все мозги потеряли.
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Plyash
1599926783
Ребята,главное,что бы мы все вместе,и Спартаковцы и Армейцы,не забывали,что город у нас один и мы его,конечно,любим.И кто бы из нас не выиграл,это не так важно,потому что соперник у нас с Вами совершенно другой,более хитрющий и сталкивающий нас лбами.А мы в 70-х,невзирая на итог наших игр,бухали вместе и были счастливы.Удачи всем.
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NewLife
1599927157
В очередной раз убеждаюсь: в пресс-службе «Спартака» дебилы.
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Nerlinger
1599929509
Cвинорылы в ж0пу себе пальцем потыкайте !!!
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Синитсосит
1599932879
ответочка прилетела, а чего ожидать перед главным дерби страны, да, и сраный зинид там даже не рядом, мужики будут играть
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Из Твери Леха
1599934186
не удивлюсь если у поклонников секты реально какой-нибудь отморозок подобные куклы колет, в надежде вред причинить.
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