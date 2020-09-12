«Спартак» перед дерби с ЦСКА выложил ролик, где втыкают булавки в куклу с надписью «конь»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала в ютуб-канале видео под названием «Мы не играем в куклы. Мы играем в футбол!».

В ролике показаны голы спартаковских футболистов в ворота ЦСКА в матчах прошлых лет, а параллельно куклу с надписью «конь» протыкают иголками.

Это отсылка к юмористическому шоу Footdoll, которое с лета выходит на ютуб-канале ЦСКА.