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    «Спартак» перед дерби с ЦСКА выложил ролик, где втыкают булавки в куклу с надписью «конь»

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала в ютуб-канале видео под названием «Мы не играем в куклы. Мы играем в футбол!».

    В ролике показаны голы спартаковских футболистов в ворота ЦСКА в матчах прошлых лет, а параллельно куклу с надписью «конь» протыкают иголками.

    Это отсылка к юмористическому шоу Footdoll, которое с лета выходит на ютуб-канале ЦСКА.

    • Столичное дерби состоится в воскресенье на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
    • Начало игры – в 19:00 мск.
    • В пятницу ЦСКА опубликовал превью к матчу со «Спартаком», подписав его: «Москва красно-синяя».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии23
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      Рейтинг: +3003

      NewLife 8 минут назад

      В очередной раз убеждаюсь: в пресс-службе «Спартака» дебилы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3495

      playsh 15 минут назад

      Ребята,главное,что бы мы все вместе,и Спартаковцы и Армейцы,не забывали,что город у нас один и мы его,конечно,любим.И кто бы из нас не выиграл,это не так важно,потому что соперник у нас с Вами совершенно другой,более хитрющий и сталкивающий нас лбами.А мы в 70-х,невзирая на итог наших игр,бухали вместе и были счастливы.Удачи всем.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2357

      vsespartak01 > playsh 10 минут назад

      просто браво за такой коммент!учитесь нелюди бомжи!это не относится к нормальным болельщикам зенита!учись ганнибал лектор и другие вумные из питера!

      3
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      Рейтинг: +18184

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Чё-то непонятно, укололи коней или прикололи? Как-то самонадеянно, не ко времени.

      0
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      Рейтинг: +3195

      Cleaner 23 минуты назад

      Придурки. Кони им завтра пять безответных мячей в одно место запихают. Я о воротах...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3495

      playsh > Cleaner 12 минут назад

      Будет лес и будут зайцы.Я за классный футбол.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1479

      Иван Петров 1986 33 минуты назад

      Да! Совсем все мозги потеряли.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3495

      playsh 35 минут назад

      Ролик понятный,как и у ЦСКА на кануне,сродни боксёрским взглядам в упор.
      Вот только куклу Вуду не надо колоть,наверное,так и заиграться можно,хотя я не верующий вроде.Просто выдайте классный футбол и всё будет хорошо.Я Спартач,но в остальных играх желаю удачи всем Московским командам.

      4
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      Рейтинг: +364

      Урия Гип 2 39 минут назад

      Да уж. Болеем за ЦСКА!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Sviro 49 минут назад

      Тупая и не шутка ни разу. Из ведического культа колдовство и может е*ануть в обратку.
      Не верю ни в бога ни в чёрта но какие-то силы есть. Зря они так.

      5
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      Рейтинг: +3990

      Томик 50 минут назад

      У меня есть друзья, которые болеют за ЦСКА. Давно. С детства. Так получилось. Но когда выигрывает "Спартак", они находят в себе силы поздравить меня. Иногда с оговорками, но находят. Ребята, помогите им найти силы в очередной раз!

      2
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      Рейтинг: +13101

      silver29 > Томик 36 минут назад

      У меня в окружении на службе половина за армейцев, один отщепенец за Локо, надеюсь в понедельник дверь ногой открыть под их радостные поздравления )))

      0
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      Рейтинг: +2357

      vsespartak01 > silver29 5 минут назад

      почему отщепенец?у меня тоже в друзьях и родственниках из локо и зенита и цска и динамо!и никаких оскорблений и обид!прикалываемся друг над другом и все такое и ничего аламоборатного!а тут админы распустили этих алармоборатных дальше некуда!сюда бы админов с соккера,вся бы алармоборатная шелупонь и клоны полетели бы отсюда!

      0
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      Рейтинг: +3884

      ЮНик 59 минут назад

      К подобному классному, остроумному креативу и умению в любой ситуации поддерживать свою команду, да еще бы мастерство, умение, желание и стабильность в игре футболистов "Спартака". И в мире не было тогда команды лучше "Спартака"! Но это фантастика, сынок...(((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3495

      playsh > ЮНик 31 минуту назад

      Респект юмору и сатире.

      2
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