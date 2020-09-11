Журналист Романо: «Ренн» согласился продать голкипера Менди в «Челси»

Голкипер «Ренна» Эдуар Менди перейдет в «Челси», пишет журналист Фабрицио Романо.
«Ренн» принял новое предложение «Челси» по Эдуару Менди. Сделка должна быть завершена в ближайшие дни, вратарь готов вылететь в Лондон. Личные условия согласованы несколько дней назад», – сообщил инсайдер.
- Рынок оценивает 28-летнего сенегальца в 7 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Лиги 1 Менди провел 22 матча.
- «Ренн» выступит в группе Лиги чемпионов.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,7 миллиона человек.