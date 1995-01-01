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    Журналист Романо: «Ренн» согласился продать голкипера Менди в «Челси»

    Голкипер «Ренна» Эдуар Менди перейдет в «Челси», пишет журналист Фабрицио Романо.

    «Ренн» принял новое предложение «Челси» по Эдуару Менди. Сделка должна быть завершена в ближайшие дни, вратарь готов вылететь в Лондон. Личные условия согласованы несколько дней назад», – сообщил инсайдер.

    • Рынок оценивает 28-летнего сенегальца в 7 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Лиги 1 Менди провел 22 матча.
    • «Ренн» выступит в группе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,7 миллиона человек.

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