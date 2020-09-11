Журналист Романо: «Ренн» согласился продать голкипера Менди в «Челси»

Голкипер «Ренна» Эдуар Менди перейдет в «Челси», пишет журналист Фабрицио Романо.

«Ренн» принял новое предложение «Челси» по Эдуару Менди. Сделка должна быть завершена в ближайшие дни, вратарь готов вылететь в Лондон. Личные условия согласованы несколько дней назад», – сообщил инсайдер.