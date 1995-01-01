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    Чепчугов: «Зимой попробую войти в команду из ФНЛ. Если не получится, завершу карьеру»

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов допустил, что зимой может завершить карьеру.

    • Последним клубом голкипера был «Енисей», который он покинул в 2018 году.
    • В составе ЦСКА футболист провел семь лет (2010-2017).

    – Вы получаете предложения?

    – Сейчас нет. Сам не ищу, никому не звоню. Пока абсолютно оторван от футбола. По телевизору, конечно, смотрю. И ЦСКА смотрю, и за «Енисеем» слежу.

    – То есть за 2,5 года к вам не обратился ни один клуб? Есть же школа, опыт.

    – Ну а для чего? После «Енисея» меня никуда не приглашали. Люди же тоже понимают, что прошел год – он нигде. Прошло полтора-два – нигде. И уже понимают, что все – человек закончил. Попробую подвести себя к зиме. Может, два-три года поиграю, как здоровья хватит.

    – «Как я понял, людям ничего не надо во второй лиге». Так вы говорили, когда начинали карьеру. Что имели в виду?

    – Если ты начинаешь карьеру, то можно и со второй лиги начать. Если уже в зрелом возрасте, то смысл там играть, когда там условия совсем другие? Для чего? Для молодого парня – вполне приемлемо. Порой это даже нужно, чтобы посмотреть поля, посмотреть условия. Как говорится, набить шишки и пройти сложный опыт, чтобы потом было легче.

    ФНЛ – достаточно хороший турнир. К зиме набираю темпы, тренируюсь. Пока для себя, не загадывая на будущее. Зимой попробую войти в команду, но только в ФНЛ. Если не получится, официально объявлю о завершении карьеры. Хватит с меня (смеется).

    Все-таки понимаю, что 2,5 года – это не просто так, поэтому хочу дать себе больше времени, чтобы постепенно подводить себя, не форсируя подготовку. Посмотрим, не загадываю. Официально карьеру я не завершал. Зимой будет видно.

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    Источник: «Гол»

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