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  • Газизов позвонил болельщику «Спартака» и объяснился насчет трансферов

Газизов позвонил болельщику «Спартака» и объяснился насчет трансферов

10 сентября 2020, 19:52
16

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов позвонил болельщику команды, блогеру Юрию Кузьмичеву. Это было ответом на сообщение фаната с просьбой активизировать трансферную политику.

«Позвонил Газизов. Сказал, всe будет, просил немного подождать, ищут направо игрока основы. Обещал сильнее Романа Зобнина. Врать не буду, я в ***.

Сразу поясню, раз пошла волна! Писал и потом говорил с Газизовым я от лица группы болел, недовольных отсутствием трансферов! Отвечал он тоже мне и этим болелам! Потому никакой тайны в беседе нашей нет. От меня за поступок Газизову зачeт! Жду трансферов», – написал Кузьмичев в твиттере «У Кузьмича».

Затем болельщик пояснил обстоятельства звонка телеграм-каналу «Дай ударитЬ».

– Юрий, добрый день, прочитали Вашу историю в твиттере, о том, что Вам позвонил генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Это правда? Как так получилось?

– Добрый! Чистейшая! Сам в щоке! Получилось достать номер Шамиля Камиловича, дальше я написал ему в мессенджере вопрос, который давно волнует: «Когда будут трансферы?». Не ждал даже, что ответит, а тут проходит 20 минут и звонок!

– Каким человеком Вам в общении показался генеральный директор «Спартака» и как долго Вы разговаривали?

– Общались минут двадцать! Совершенно отчетливо чувствовалось, что мог еще час проговорить, если бы потребовалось. В разговоре был вежлив, хоть и чувствовалась дипломатичность, но говорил больше по существу. Не «лил воду», как, например, Томас Цорн в своих интервью.

  • Газизов работает в «Спартаке» с июля.
  • Команда лидирует в РПЛ.
  • Ближайший соперник – ЦСКА (13 сентября).

Источник: телеграм-канал «Дай ударитЪ»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (16)
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Алехсбургер.
1599757632
Затейливые какие ..)) У нас ЕГЭ попроще.. Гулливеру приснился Миллер. дальше ,как обычно...початились ,и друг -друга послали ... Утром.как обычно.. Кто -на службу государству.. А кто банки плющить кедами.
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Владислав Vlad
1599759483
Кузьмич вообще в Сочи живёт. Он, говорят, на Спартаке последний раз года два назад был.))) За-то собирает донаты по-полной на своих стримах.)))
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Из Твери Леха
1599763031
какие еще трансферы свиньям нужны? мало что ль остона урунова?
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erma
1599767910
Эй, на ветке, меньше цинизма. Зачетная новость!
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Лфшт
1599768033
Это что за х///ня!!!!
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