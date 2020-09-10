Газизов позвонил болельщику «Спартака» и объяснился насчет трансферов

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов позвонил болельщику команды, блогеру Юрию Кузьмичеву. Это было ответом на сообщение фаната с просьбой активизировать трансферную политику.

«Позвонил Газизов. Сказал, всe будет, просил немного подождать, ищут направо игрока основы. Обещал сильнее Романа Зобнина. Врать не буду, я в ***.

Сразу поясню, раз пошла волна! Писал и потом говорил с Газизовым я от лица группы болел, недовольных отсутствием трансферов! Отвечал он тоже мне и этим болелам! Потому никакой тайны в беседе нашей нет. От меня за поступок Газизову зачeт! Жду трансферов», – написал Кузьмичев в твиттере «У Кузьмича».

Затем болельщик пояснил обстоятельства звонка телеграм-каналу «Дай ударитЬ».

– Юрий, добрый день, прочитали Вашу историю в твиттере, о том, что Вам позвонил генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Это правда? Как так получилось?

– Добрый! Чистейшая! Сам в щоке! Получилось достать номер Шамиля Камиловича, дальше я написал ему в мессенджере вопрос, который давно волнует: «Когда будут трансферы?». Не ждал даже, что ответит, а тут проходит 20 минут и звонок!

– Каким человеком Вам в общении показался генеральный директор «Спартака» и как долго Вы разговаривали?

– Общались минут двадцать! Совершенно отчетливо чувствовалось, что мог еще час проговорить, если бы потребовалось. В разговоре был вежлив, хоть и чувствовалась дипломатичность, но говорил больше по существу. Не «лил воду», как, например, Томас Цорн в своих интервью.