Газизов позвонил болельщику «Спартака» и объяснился насчет трансферов

Кузьмич вообще в Сочи живёт. Он, говорят, на Спартаке последний раз года два назад был.))) За-то собирает донаты по-полной на своих стримах.)))
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов позвонил болельщику команды, блогеру Юрию Кузьмичеву. Это было ответом на сообщение фаната с просьбой активизировать трансферную политику.
«Позвонил Газизов. Сказал, всe будет, просил немного подождать, ищут направо игрока основы. Обещал сильнее Романа Зобнина. Врать не буду, я в ***.
Сразу поясню, раз пошла волна! Писал и потом говорил с Газизовым я от лица группы болел, недовольных отсутствием трансферов! Отвечал он тоже мне и этим болелам! Потому никакой тайны в беседе нашей нет. От меня за поступок Газизову зачeт! Жду трансферов», – написал Кузьмичев в твиттере «У Кузьмича».
Затем болельщик пояснил обстоятельства звонка телеграм-каналу «Дай ударитЬ».
– Юрий, добрый день, прочитали Вашу историю в твиттере, о том, что Вам позвонил генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Это правда? Как так получилось?
– Добрый! Чистейшая! Сам в щоке! Получилось достать номер Шамиля Камиловича, дальше я написал ему в мессенджере вопрос, который давно волнует: «Когда будут трансферы?». Не ждал даже, что ответит, а тут проходит 20 минут и звонок!
– Каким человеком Вам в общении показался генеральный директор «Спартака» и как долго Вы разговаривали?
– Общались минут двадцать! Совершенно отчетливо чувствовалось, что мог еще час проговорить, если бы потребовалось. В разговоре был вежлив, хоть и чувствовалась дипломатичность, но говорил больше по существу. Не «лил воду», как, например, Томас Цорн в своих интервью.
- Газизов работает в «Спартаке» с июля.
- Команда лидирует в РПЛ.
- Ближайший соперник – ЦСКА (13 сентября).