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    Газизов позвонил болельщику «Спартака» и объяснился насчет трансферов

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов позвонил болельщику команды, блогеру Юрию Кузьмичеву. Это было ответом на сообщение фаната с просьбой активизировать трансферную политику.

    «Позвонил Газизов. Сказал, всe будет, просил немного подождать, ищут направо игрока основы. Обещал сильнее Романа Зобнина. Врать не буду, я в ***.

    Сразу поясню, раз пошла волна! Писал и потом говорил с Газизовым я от лица группы болел, недовольных отсутствием трансферов! Отвечал он тоже мне и этим болелам! Потому никакой тайны в беседе нашей нет. От меня за поступок Газизову зачeт! Жду трансферов», – написал Кузьмичев в твиттере «У Кузьмича».

    Затем болельщик пояснил обстоятельства звонка телеграм-каналу «Дай ударитЬ».

    – Юрий, добрый день, прочитали Вашу историю в твиттере, о том, что Вам позвонил генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Это правда? Как так получилось?

    – Добрый! Чистейшая! Сам в щоке! Получилось достать номер Шамиля Камиловича, дальше я написал ему в мессенджере вопрос, который давно волнует: «Когда будут трансферы?». Не ждал даже, что ответит, а тут проходит 20 минут и звонок!

    – Каким человеком Вам в общении показался генеральный директор «Спартака» и как долго Вы разговаривали?

    – Общались минут двадцать! Совершенно отчетливо чувствовалось, что мог еще час проговорить, если бы потребовалось. В разговоре был вежлив, хоть и чувствовалась дипломатичность, но говорил больше по существу. Не «лил воду», как, например, Томас Цорн в своих интервью.

    • Газизов работает в «Спартаке» с июля.
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • Ближайший соперник – ЦСКА (13 сентября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Дай ударитЪ»

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5054

      Владислав Vlad 5 минут назад

      Кузьмич вообще в Сочи живёт. Он, говорят, на Спартаке последний раз года два назад был.))) За-то собирает донаты по-полной на своих стримах.)))

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      Рейтинг: +1240

      Алехсбургер. 36 минут назад

      Затейливые какие ..))
      У нас ЕГЭ попроще..
      Гулливеру приснился Миллер.
      дальше ,как обычно...початились ,и друг -друга послали ...
      Утром.как обычно..
      Кто -на службу государству..
      А кто банки плющить кедами.

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      Рейтинг: +8207

      alarm 46 минут назад

      ну позвонил - и позвонил, чего визжать-то так эмоционально? стыдно за спартак.

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      Рейтинг: -995

      Бoрат > alarm 41 минуту назад

      Позвони мне - объясню и не только , визжать бушь эмоционально , обещаю . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +10545

      derrik2000 > alarm 33 минуты назад

      "И как ты, Афоня, всё успеваешь: и в фонтаны нырять, и на танцах драться?" (с) )))))))))))))))))))))))

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