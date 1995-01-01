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    Черчесов: «Нужно выиграть группу в Лиге наций. Тогда сборная России поднимется на качественно иной уровень»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о последних результатах национальной команды и дальнейшем ее прогрессе.

    – Никогда прежде сборная так стабильно не набирала очки против команд примерно такого же класса. Как удалось этого добиться? И как выйти на следующий уровень?

    – Нужно выиграть нашу группу в Лиге наций. Вот тогда мы и поднимемся на качественно иной уровень – будем соперничать с другими сборными. А вот как поднять свой класс? Станем двигаться от матча к матчу, стараться поднять свое мастерство.

    – Но как удалось поменять менталитет команды? Почему перестали терять очки тогда, когда этого делать нельзя?

    – Мы отбираем соответствующих футболистов. Я бы сказал – спортсменистых. Скрупулезно готовимся к каждой встрече. Учитываем свои козыри, изучаем соперников.

    Вот пример с Сербией. Она вдруг поменяла систему. Мы приспосабливались – надо было подсказывать, но потом все стало на места. Венгры играли так, как с турками, поэтому 60 c лишним минут у нас вопросов не возникало – каждый знал свой маневр.

    Надо поработать: если получается так, что соперники что-то нам готовят, мы должны быстрее оценивать изменения. 20-25 минут – это много.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:33
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1374

      LOKOfanatik19 35 минут назад

      На качественно иной уровень, что футболистов других дадут сборной??? Все те же старики будут, а более менее молодые будут вызываться, но сидеть на лавке.

      0
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      Рейтинг: +744

      alll-333 37 минут назад

      И что мешает?

      0
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      Рейтинг: -9

      sago31 1 час назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " dexi ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -3
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      Рейтинг: +52

      TANNER 1 час назад

      Иной уровень будет, когда придет какой нибудь тренер со стальными яйцами, разгонит всю эту шарашкину контору, свору бестолочей и полен зарабатывающих миллионы, и начнет все строить с нуля. 99% болельщиков будут готовы ждать лет 5-6 пока тренер построит новую команду, лишь бы избавиться от этого позорища которое играет сейчас. Да и в РФС нужны люди понимающие, а не эти бездари тупоголовые, которые пришли только что бы заполнить свои банковские счета. Противно все это слушать. Позор, фу *****. Тошнотики.

      -2
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      Рейтинг: +5081

      Alekxei Z. > TANNER 1 час назад

      Ты сам то думаешь , что пишешь ?
      Ну давай всех разгоним, кого возьмём ?
      Молодёжку нашу поляки обыграли , ну кого Г
      Может подождём ещё лет 20-30 , вдруг новые Черенковы и Говриловы народятся. Только и они ничего за свою карьеру на международной арене не выигрывали.
      Черчесов прав, выйдем к сильнейшим и тогда уж оценим свой класс и уровень.
      Он не поёт заздравную , этим недальновидные журналисты грешат.

      2
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      Рейтинг: +2594

      Axe111 1 час назад

      Ой *** какой еще новый уровень,не надо,не надо позориться там,сидите где сидите!!! И так еле еле побеждают

      2
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      Рейтинг: +807

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      В действиях усатого вижу все его двжухи только лишь бы его не попёрли в шею. А сдругой стороны в молоднжке играют уже великие.

      1
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      Рейтинг: +2948

      NewLife 2 часа назад

      Класс Греции и Венгрии впечатляет только синит-экспресс, а чабан не возражает. Выиграли всего-то два раза у слабаков, причем вторую игру еле-еле, а уже слюни текут в медийное пространство. Турок надо также обыгрывать, но не позорясь автобусом, как это было с венграми.

      0
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      Рейтинг: +6418

      FanatSerj > NewLife 1 час назад

      Греции? мда уж, и кто тут чабан после этого? )))))

      -1
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      Рейтинг: +3967

      Томик > FanatSerj 1 час назад

      "Так он же болгарин. - Да? А какая разница."

      0
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      Рейтинг: +955

      моэм 2 часа назад

      Черчесов умеет правильно , главное понятно формулировать задачи для футболистов...НУЖНО выиграть и говорит КАК этот НУЖНО делать … нет ничего из категории "полу то ...полу это " типа "если мы... если они...может быть...и.т.д. …. когда нет такого соплежуйства ...а есть уверенный в победе Тренер - Командир , то и Команде намного легче выигрывать....РОССИЯ - ВПЕРЁД К ПОБЕДАМ!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1668

      Бомбардиръ 2 часа назад

      В бой идут одни "старики", а потом кому достанется "качественно иной уровень"?

      2
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      Рейтинг: +296

      aldo conte 3 часа назад

      Конечно нужно выиграть, чтобы подняться в Лигу "А" и проверить себя в играх с лидерами Европейского футбола. Один-два матча на ЧЕ и ЧМ не показательны, нужно чаще играть с классными командами и тогда будет видно, что представляет из себя нашу сборная. А пока - Россия типичный середняк с редкими удачными играми.

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