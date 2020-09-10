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  • Черчесов: «Нужно выиграть группу в Лиге наций. Тогда сборная России поднимется на качественно иной уровень»

Черчесов: «Нужно выиграть группу в Лиге наций. Тогда сборная России поднимется на качественно иной уровень»

10 сентября 2020, 09:33
22

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о последних результатах национальной команды и дальнейшем ее прогрессе.

– Никогда прежде сборная так стабильно не набирала очки против команд примерно такого же класса. Как удалось этого добиться? И как выйти на следующий уровень?

– Нужно выиграть нашу группу в Лиге наций. Вот тогда мы и поднимемся на качественно иной уровень – будем соперничать с другими сборными. А вот как поднять свой класс? Станем двигаться от матча к матчу, стараться поднять свое мастерство.

– Но как удалось поменять менталитет команды? Почему перестали терять очки тогда, когда этого делать нельзя?

– Мы отбираем соответствующих футболистов. Я бы сказал – спортсменистых. Скрупулезно готовимся к каждой встрече. Учитываем свои козыри, изучаем соперников.

Вот пример с Сербией. Она вдруг поменяла систему. Мы приспосабливались – надо было подсказывать, но потом все стало на места. Венгры играли так, как с турками, поэтому 60 c лишним минут у нас вопросов не возникало – каждый знал свой маневр.

Надо поработать: если получается так, что соперники что-то нам готовят, мы должны быстрее оценивать изменения. 20-25 минут – это много.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (22)
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FanatSerj
1599720509
Да за Российскую историю такой стабильной сборной не было никогда, да может не самой сильно, но именно стабильной, усатому респект и уважуха.
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oyabun
1599721858
Спортсменистые футболисты.... Тушите свет!
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Cules2013
1599722188
Лига Наций, сама по себе, если ты не способен через неё квалифицироваться на Евро, превращается в тупо товарищеский турнир, но с официальным статусом, т.е. пойдёт больше очков копилку рейтинга ФИФА, призовых больше и т.п. Но статус - это как ЛЧ и ЛЕ. Главное - выходить регулярно на ЧМ и ЧЕ. Всё это можно сделать вообще без оглядки на Лигу Наций.
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моэм
1599725038
Черчесов умеет правильно , главное понятно формулировать задачи для футболистов...НУЖНО выиграть и говорит КАК этот НУЖНО делать … нет ничего из категории "полу то ...полу это " типа "если мы... если они...может быть...и.т.д. …. когда нет такого соплежуйства ...а есть уверенный в победе Тренер - Командир , то и Команде намного легче выигрывать....РОССИЯ - ВПЕРЁД К ПОБЕДАМ!!!!!
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NewLife
1599726743
Класс Греции и Венгрии впечатляет только синит-экспресс, а чабан не возражает. Выиграли всего-то два раза у слабаков, причем вторую игру еле-еле, а уже слюни текут в медийное пространство. Турок надо также обыгрывать, но не позорясь автобусом, как это было с венграми.
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Серёга Краснодарский
1599728273
В действиях усатого вижу все его двжухи только лишь бы его не попёрли в шею. А сдругой стороны в молоднжке играют уже великие.
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Axe111
1599729232
Ой *** какой еще новый уровень,не надо,не надо позориться там,сидите где сидите!!! И так еле еле побеждают
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TANNER
1599730071
Иной уровень будет, когда придет какой нибудь тренер со стальными яйцами, разгонит всю эту шарашкину контору, свору бестолочей и полен зарабатывающих миллионы, и начнет все строить с нуля. 99% болельщиков будут готовы ждать лет 5-6 пока тренер построит новую команду, лишь бы избавиться от этого позорища которое играет сейчас. Да и в РФС нужны люди понимающие, а не эти бездари тупоголовые, которые пришли только что бы заполнить свои банковские счета. Противно все это слушать. Позор, фу *****. Тошнотики.
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sago31
1599730098
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " dexi ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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zigbert
1599832052
Надо отдать должное, сборная России удачно стартовала. Лига наций устроена так что в группах находятся команды одного уровня. Победить в группе по силам нашей команде. Что будет дальше,никто не знает. Играть с более сильными соперниками будет сложнее.
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