Черчесов: «Нужно выиграть группу в Лиге наций. Тогда сборная России поднимется на качественно иной уровень»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о последних результатах национальной команды и дальнейшем ее прогрессе.

– Никогда прежде сборная так стабильно не набирала очки против команд примерно такого же класса. Как удалось этого добиться? И как выйти на следующий уровень?

– Нужно выиграть нашу группу в Лиге наций. Вот тогда мы и поднимемся на качественно иной уровень – будем соперничать с другими сборными. А вот как поднять свой класс? Станем двигаться от матча к матчу, стараться поднять свое мастерство.

– Но как удалось поменять менталитет команды? Почему перестали терять очки тогда, когда этого делать нельзя?

– Мы отбираем соответствующих футболистов. Я бы сказал – спортсменистых. Скрупулезно готовимся к каждой встрече. Учитываем свои козыри, изучаем соперников.

Вот пример с Сербией. Она вдруг поменяла систему. Мы приспосабливались – надо было подсказывать, но потом все стало на места. Венгры играли так, как с турками, поэтому 60 c лишним минут у нас вопросов не возникало – каждый знал свой маневр.

Надо поработать: если получается так, что соперники что-то нам готовят, мы должны быстрее оценивать изменения. 20-25 минут – это много.