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    Агент Тикиньо подтвердил наличие переговоров с «Локомотивом»

    Лусио Араузио, агент нападающего «Порту» Тикиньо Соареса, рассказал о возможном переходе своего клиента в «Локомотив».

    «Да, действительно мы ведем переговоры и прорабатываем детали. Могу сказать, что «Локомотив» пока что не присылал в «Порту» официальных бумаг с предложением.

    Посмотрим, что будет дальше. Шансы, что Тикиньо окажется в России, есть», – сообщил агент.

    • Форвард выступает за «Порту» с января 2017 года.
    • С тех пор он забил 65 голов и сделал 19 ассистов в 140 матчах.
    • Ранее сообщалось, что «Локо» готов заплатить за Тикиньо 10 миллионов евро.

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    Источник: Евро-Футбол.ру

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