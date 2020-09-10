Агент Тикиньо подтвердил наличие переговоров с «Локомотивом»

Лусио Араузио, агент нападающего «Порту» Тикиньо Соареса, рассказал о возможном переходе своего клиента в «Локомотив».
«Да, действительно мы ведем переговоры и прорабатываем детали. Могу сказать, что «Локомотив» пока что не присылал в «Порту» официальных бумаг с предложением.
Посмотрим, что будет дальше. Шансы, что Тикиньо окажется в России, есть», – сообщил агент.
- Форвард выступает за «Порту» с января 2017 года.
- С тех пор он забил 65 голов и сделал 19 ассистов в 140 матчах.
- Ранее сообщалось, что «Локо» готов заплатить за Тикиньо 10 миллионов евро.
Источник: Евро-Футбол.ру