Агент Тикиньо подтвердил наличие переговоров с «Локомотивом»

Лусио Араузио, агент нападающего «Порту» Тикиньо Соареса, рассказал о возможном переходе своего клиента в «Локомотив».

«Да, действительно мы ведем переговоры и прорабатываем детали. Могу сказать, что «Локомотив» пока что не присылал в «Порту» официальных бумаг с предложением.

Посмотрим, что будет дальше. Шансы, что Тикиньо окажется в России, есть», – сообщил агент.