«Локомотив» готов заплатить 10 миллионов за форварда «Порту» Тикиньо

Во вторник сообщалось, что «Локомотив» сделал предложение по трансферу нападающего «Порту» Тикиньо Соареса.
По информации Евро-Футбол.ру, московский клуб готов заплатить за бразильца 10 миллионов евро.
При этом отмечается, что «Локо» – единственный претендент на 29-летнего футболиста из РПЛ.
- Отступные в контракте Тикиньо – 40 миллионов евро.
- Форвард выступает за «Порту» с января 2017 года.
- С тех пор он забил 65 голов и сделал 19 ассистов в 140 матчах.
Источник: Евро-Футбол.ру
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