«Локомотив» готов заплатить 10 миллионов за форварда «Порту» Тикиньо

Во вторник сообщалось, что «Локомотив» сделал предложение по трансферу нападающего «Порту» Тикиньо Соареса.

По информации Евро-Футбол.ру, московский клуб готов заплатить за бразильца 10 миллионов евро.

При этом отмечается, что «Локо» – единственный претендент на 29-летнего футболиста из РПЛ.