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    «Локомотив» готов заплатить 10 миллионов за форварда «Порту» Тикиньо

    Во вторник сообщалось, что «Локомотив» сделал предложение по трансферу нападающего «Порту» Тикиньо Соареса.

    По информации Евро-Футбол.ру, московский клуб готов заплатить за бразильца 10 миллионов евро.

    При этом отмечается, что «Локо» – единственный претендент на 29-летнего футболиста из РПЛ.

    • Отступные в контракте Тикиньо – 40 миллионов евро.
    • Форвард выступает за «Порту» с января 2017 года.
    • С тех пор он забил 65 голов и сделал 19 ассистов в 140 матчах.

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    Источник: Евро-Футбол.ру

    Российский новостной футбольный сайт, запущенный в 1999 году. Посещаемость портала - более двух миллионов уникальных визитов каждый месяц. Занимает 11-е место среди самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за второй квартал 2019 года.

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии12
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      Рейтинг: +38

      BlackMurderDeco 25 минут назад

      Порту умеет впаривать своих игроков, это донор делает на пустых середняках деньги

      0
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      Рейтинг: +4305

      hevbn 28 3 часа назад

      На мой взгляд Тикиньо не особо сильнее Эдера , да и вообще в Локо сейчас есть и Смолов и Лисакович и тот же Эдер да и Камано не смотря на то что больше фланговый нападающий но он может в принципе сыграть и в центре .Так что если в Локо думают что купив еще одного довольно среднего нападающего они решат проблемы с голами то это скорее всего не так , а проблемы в атаке в Локо скорее связаны с тем ,что у команды уже достаточно давно нет хорошо поставленной атакующей игры , как в прочим и у большинства команд в нашей лиге.

      1
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      Рейтинг: +57

      Спартак Имел > hevbn 28 3 часа назад

      да не просто бабло с миранчука упало кикнадзе, теперь распилить хотят!

      3
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      Рейтинг: +3060

      алдан2014 > Спартак Имел 2 часа назад

      Что очень близко к истине

      1
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      Рейтинг: +57

      Спартак Имел 4 часа назад

      пищевик за лео 700 лямов готовит, чтоб на следующий год в фнл чемпионами стать!

      0
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      ...
      Рейтинг: +243

      Отчим_Бората > Спартак Имел 3 часа назад

      .... Шутканул, как Боженька... Ага... Странно, что моя дочка не лайкнула ещё...

      2
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      Рейтинг: +3060

      алдан2014 > Спартак Имел 2 часа назад

      А тебя правду весь Спартак имел?

      1
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      Рейтинг: +25607

      zra78 4 часа назад

      Нет веры в этих Тикиньо,Витиньо и т.д.

      3
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      Рейтинг: +1442

      PAREVG. > zra78 3 часа назад

      Да, уже бесполезного Камано купили, и, у Локо перебор легионеров, если его купят,то кто-то выпадет из заявки, и будет как бомженок, получать ЗП, просто так, без возможности выйти на поле.

      2
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      Рейтинг: +144

      kan85 > PAREVG. 3 часа назад

      А что за бомженок?

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      Рейтинг: +1442

      PAREVG. > kan85 3 часа назад

      Джорджевич, из Зенита перешел...

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      Рейтинг: +144

      kan85 > PAREVG. 15 минут назад

      Первый раз слышу об этом)
      Понятно, спасибо

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